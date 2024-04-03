عشرات الشهداء بغزة والاحتلال يعلن ارتفاع عدد جرحاه

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مع استمرار القصف الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة، في حين أعلنت فصائل المقاومة أنها استهدفت قوات إسرائيلية وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي دير البلح وسط القطاع أيضا استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الغمري بمنطقة أبو العجين شرقي المدينة، مما أدى إلى تدمير المنزل المستهدف واستشهاد بعض أفراده وإصابة الباقين.

ونُقل الشهداء والمصابون إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

واستشهد 4 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشيخ ناصر وسط خان يونس، كما استشهد 9 مواطنين -بينهم 3 أطفال- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

والليلة الماضية، أصيب عشرات الفلسطينيين -بينهم أطفال ونساء- في قصف إسرائيلي الليلة الماضية على منطقة حكر الجامع بدير البلح وسط قطاع غزة، وقال شهود عيان إن القصف كان بقنابل ثقيلة أحدثت ما يشبه الزلزال وأحالت المنطقة إلى دمار كبير.

تمشيط مستشفى ناصر

من جانب آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن وحدة إيغوز اعتقلت عشرات المسلحين الذين غادروا مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة وحولتهم إلى التحقيق في وحدة 504 التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية وإلى جهاز الأمن العام (الشاباك).

وبحسب البيان، واصلت القوات عمليات التمشيط في مستشفى ناصر وحي الأمل بهدف التأكد من عدم عودة عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتموضع هناك.

وأضاف أن مجموعة القتال التابعة لفرقة الكوماندوز لا تزال تخوض القتال في حي الأمل في خان يونس، حيث تداهم القوات البنى التحتية العسكرية بشكل دقيق ومركز.

وأشار البيان إلى أنه خلال عمليات المداهمة عثر الجنود على العديد من الوسائل القتالية وقتلوا عشرات المسلحين، ومن بين الوسائل القتالية التي تم العثور عليها صواريخ "آر بي جي" وعبوات ناسفة وبنادق كلاشنكوف وأنواع مختلفة من الذخيرة.

خسائر الاحتلال

في المقابل، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها استهدفت قوة إسرائيلية في مبنى شرق دير البلح بقذيفة مضادة للتحصينات وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت القسام استهدافها جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في كيسوفيم بغلاف غزة بعد رصد إطلاق صاروخ باتجاه المنطقة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء إصابة جندي طبيب احتياط في تشكيل الكوماندوز بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة.

وبذلك ترتفع الحصيلة المعلنة لمصابي الجيش الإسرائيلي إلى 3186 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 1553 مصابا منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر نفسه، وفق بيانات الجيش.

وبلغت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش منذ بداية الحرب 600 ضابط وجندي، من ضمنهم 256 منذ بداية الاجتياح البري، وفق أحدث إحصائية.