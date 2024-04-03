إصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية بعملية دهس غرب قلقيلية

أصيب 4 من الشرطة الإسرائيلية -بينهم اثنان في حالة خطرة- في عملية دهس قرب بلدة كوخاف يائير التي تقع غرب قلقيلية شمال الضفة الغربية، في حين أعلنت الشرطة أنها قتلت منفذ العملية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ عملية الدهس حاول أيضا طعن عناصر أمن عند حاجز عسكري يقع قرب مدينة قلقيلية.

وأضافت أنها تستبعد شبهة وجود شريك لمنفذ العملية، رغم أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت وفق معطيات أولية بأن الجيش يبحث عن شخص آخر كان برفقة المنفذ.

الإسعاف الإسرائيلي يعلن إصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية أحدهم بجراح خطرة بعملية دهس غرب قلقيلية شمال الضفة الغربية.. ما المعلومات الأولية حتى الآن؟#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/eZOrpxPeib — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 2, 2024

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن اثنين من المصابين جراء عملية الدهس في حالة خطرة.

وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة العمليات التي ينفذها شبان فلسطينيون بشكل منفرد في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومساء الأحد الماضي، أصيب 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني عند مدخل مجمع تجاري في غان يفني شرق مدينة أسدود.