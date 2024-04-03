شاهد.. سرايا القدس تقنص جنديا إسرائيليا شرقي غزة

عرضت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مشاهد لقنص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد عملية رصد دقيقة لمقاتلي السرايا لجنود وآليات عسكرية تتبع وحدة الهندسة الإسرائيلية في محيط منطقة الطاقة شرقي غزة.

وعقب ذلك أدخل قناص السرايا الرصاصة في سلاحه مستهدفا أحد الجنود ليسقط أرضا على الفور، وسط تكبيرات "الله أكبر.. ولله الحمد".

ودأبت فصائل المقاومة على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تستخدم قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.