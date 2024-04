الناشط صالح الجعفراوي يسخر من اتهامه بالعمالة لإسرائيل ويظهر بفيديو من رفح

مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ أكثر من 6 أشهر، عمل الصحفي والناشط صالح الجعفراوي على تغطية القصف والمجازر التي يخلفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع المحاصر، ونقل الصورة إلى العالم ليرى بشاعة ما ترتكبه إسرائيل بحق أهالي غزة.

ومنذ ذلك الوقت سعت حسابات إسرائيلية لتشوية صورة صالح والنيل منه؛ ففي السابق طالبت حسابات إسرائيلية بوضعه على قائمة الاغتيال، وحسابات أخرى كانت تنشر أخبارا عن خروجه خارج غزة.

ونشر أمس حساب إسرائيلي عبر منصة إكس لشخص يدعى إيلي ديفيد تدوينه ادعى فيها أن الجعفراوي كان يعمل مع الاحتلال بالقول: "يمكن الكشف الآن عن أن الجعفراوي كان عميلا إسرائيليا وزود إسرائيل بمعلومات قيمة"، وأضاف: "شكرا لك شاليف ياريف (الاسم السري "لصالح الجعفراوي") على خدمتك لإسرائيل".

🚨 Breaking: #MrFAFO is safely in Israel. It can now be revealed that he worked as an Israeli agent who provided Israel with valuable intelligence.

Thank you Shalev Yariv (undercover name "Saleh Jafarawi") for your service to Israel 🇮🇱🤎 pic.twitter.com/6zFe7A0c1J

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) April 1, 2024