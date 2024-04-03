حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية والاحتلال يشن غاراته جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف مواقع إسرائيلية وتجمعا لجنود الاحتلال عند الحدود، فيما قصفت قوات الاحتلال بلدات جنوبي لبنان.

وقال الحزب إن قواته استهدفت موقع قيادة سرية خلف ثكنة برانيت الإسرائيلية، وموقع الراهب عند الحدود، وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطه بالأسلحة الصاروخية.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق زرعيت ونطوع وفسوطة شوميرا وشتولا في الجليل الأعلى 3 مرات منذ الصباح.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بإطلاق 6 صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قبالة بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن الصواريخ التي أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة.

في المقابل، قصفت القوات الإسرائيلية بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية 6 غارات على بلدات بليدا وعيناتا وعيترون ويارين.

وتصاعدت مؤخرا وتيرة الهجمات المتبادلة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل على وقع تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.

وتأتي هذه المواجهات العسكرية المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر على خلفية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.