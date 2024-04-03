الناتو يعتزم إنشاء صندوق لدعم أوكرانيا تحسبا لعودة ترامب

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز -أمس الثلاثاء- أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعتزم إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار دولار لأوكرانيا لتأمين دعم عسكري لكييف لمدة 5 سنوات من شأنه أن يحميها مما سماه "رياح التغيير السياسي"، وذلك تحسبا لعودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للرئاسة.

وأضافت الصحيفة أن الناتو يسعى لإنشاء الصندوق الذي أطلق عليه اسم "المضاد لترامب"، قبل قمته المخططة في يوليو/تموز المقبل بواشنطن.

وقال الأمن العام للناتو ينس ستولتنبرغ إن الصندوق من شأنه أن يجعل للحلف دورا كبيرا في تنسيق الدعم لأوكرانيا، وتأمين دعم مستمر ومستدام لها ماليا وعسكريا بالمستقبل، في حال وصول ترامب مرة أخرى لرئاسة الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في حين تحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحصول على موافقة الكونغرس على حزمة دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار –والتي تحدث ترامب ضدها علانية – قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

فيما حذر اثنان من الدبلوماسيين من أن اقتراح إنشاء صندوق لدعم أوكرانيا سيتطلب دعم جميع الأعضاء الـ32 في الناتو، ومن المرجح أن تكون هناك أشهر من المفاوضات المقبلة، قبل عقد القمة في واشنطن.

ومؤخرا، تصاعد الخلاف بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والناتو، إذ يرى بوتين أن استمرار دعم الحلف لأوكرانيا يجعله شريكا في الصراع.

كما حذرت روسيا مرات عدة الناتو من إرسال أسلحة لكييف، قائلة إن حدوث ذلك سيجعلها تتخذ إجراءات عسكرية ضد الحلف.

يشار إلى أن ترامب يُعرف بمعارضته سياسة بايدن المؤيدة لكييف.

وكان ترامب قد قال خلال تجمع انتخابي في كارولينا الشمالية، إنه سيشجع روسيا على غزو دول أعضاء في حلف الناتو ولن يقوم بحمايتها، إذا لم تلتزم تلك الدول بسداد التزاماتها المالية، وتعرضت لهجوم من موسكو.