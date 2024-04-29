واقع أطفال فلسطين بأول حلقاته.. "الجزيرة 360" تطلق برنامج "ضحايا وأبطال"

أطلقت منصة "الجزيرة 360" برنامجها الجديد "ضحايا وأبطال" والذي يسلط الضوء على واقع الأطفال في الدول التي عانت ولا تزال تعاني من الحروب.

ويهدف البرنامج الذي تقدمه روعة أوجيه في كل حلقة للالتقاء بطفل أصيب أو تأثر في الحرب، وبعد السماع لمعاناته يسعى للبحث عن حل مع المسؤولين في البلد، باعتبار أن حل مشكلة طفل واحد يمكن أن يمثل حلا للعديد من أطفال البلد ذاته.

واستعرض "ضحايا وأطفال" في حلقته الأولى قصة الطفلة الفلسطينية أريج البالغة من العمر (11 عاما)، والتي فقدت إحدى عينيها بشظية جراء صاروخ أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2022 على منزلها.

وتتحدث أريج عن الإصابة التي أفقدتها عينها، بينما كانت تلعب في إحدى غرف منزلها مع إخوانها وعمها، وكيف أثرت الإصابة على حياتها، ومنعتها من اللعب والدراسة، وباتت تقضي اليوم بأكمله في المستشفيات وبين الأطباء، وبحسب أريج "لم أفقد فقط عيني، بل أصبحت أخاف من إلقاء الشعر لأني كتبت قصيدة قبل إصابتي".

وتكشف قصة الطفلة الفلسطينية مسلسل الاستهداف الإسرائيلي الممنهج ضد الأطفال منذ ما قبل "طوفان الأقصى"، حيث تصل نسبة الضحايا من الأطفال إلى 30% من إجمالي الضحايا خلال الحروب الإسرائيلية على القطاع منذ حصاره عام 2007، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

وأكد وكيل وزارة الصحة الفلسطينية بغزة يوسف أبو الريش للبرنامج أن الإصابات بين الأطفال جراء الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع منذ عام 2008 وصلت إلى 76 ألف مصاب، من بينهم 22 ألف طفل، وهذه الإصابات إحصاءات ما قبل عملية "طوفان الأقصى".

جدير بالذكر أن الحلقة صورت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، واستعرضت الحلقة مشاهد من قطاع غزة قبل بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وأدت إلى تدميره بشكل كبير.