مغردون: لماذا يغطي طلاب الاعتصامات بأميركا وجوههم؟

منذ أن انطلقت اعتصامات الطلاب في جامعات أميركا احتجاجا على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على أهالي غزة، كان الطلاب المحتجون يغطون وجوههم إما بالكمامات، وإما بالكوفية ويصرون على عدم الحديث مع وسائل الإعلام بشكل مباشر في بلد طالما تغنى بحرية التعبير والرأي.

إخفاء طلاب الجامعات وجوههم جعل رواد منصات التواصل يتساءلون لماذا يخاف الطلاب من الكشف عن وجوههم، ويرتدون الكمامات والكوفية في المظاهرات والاعتصامات؟

مسكينة، منهارة. الطلبة رفضوا التحدث اليها والوقوع في فخها. تدرون سر ارتداء الكمامات والكوفيات والتخفي؟ لانهم يعلمون ان الشرطة وال اف بي آي يستخدمون الذكاء الاصطناعي عبر الوجوه لمعرفة شخصيات وتاريخ كل طالب ومن ثم استغلال المعلومات ضدهم. #تمرد_طلاب_امريكا pic.twitter.com/5foKuT1RjJ — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) April 29, 2024

وقال مغردون إن الطلبة يعلمون أن الشرطة ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" يستخدمون الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه ومعرفة الأشخاص وتاريخ كل طالب، ومن ثم استغلال المعلومات ضدهم.

الطلبه اذكياء ،،،بيتظاهرو وهما عارفين حقوقهم وعارفين كيف يحمو حالهم من كيد الصهاينه والاعلام

فئة الطلاب وخصوصا هذه الجامعات العريقه من أذكى الناس في امريكا وعارفين شو بعملو وشو هدفهم

واعيين وقاريين في التاريخ صعب ينضحك عليهم — Emann_99 (@AbughazalehEman) April 29, 2024

ووصف آخرون الطلبة بالأذكياء؛ لأنهم يتظاهرون وهم يعلمون حقوقهم، وكيف يحمون أنفسهم من أي ملاحقة قضائية، أو من مطاردة اللوبي الإسرائيلي لهم من خلال التشهير ونشر صورهم وعناوينهم بتهمة دعم حماس ومعاداة السامية.

وعلق أحد المغردين على تغطية الطلاب وجوههم بالقول إن للطلبة المسلمين تجارب مريرة مع "إف بي آي" التي لها تاريخ في استهداف المسلمين والعرب والتضييق على حرياتهم وحقوقهم من خلال وضع أسمائهم على قوائم مراقبة الإرهاب، دون أسباب، واختتم تدوينته بالسؤال "فما بالك بالمشاركين في تمرد طلاب أميركا".

بالنسبة للطلبة المسلمين فالآف بي آي لها تاريخ في استهداف المسلمين و التضييق على حرياتهم و حقوقهم من خلال وضع اسمائهم على قوائم مراقبة الإرهاب، دون اسباب، فمابلك بالمشاركين في #تمرد_طلاب_امريكا ! — Samira Belakri سميرة بلعكري (@Samira_Belakri) April 29, 2024

وأشار مدونون إلى أن الطلبة منظمون، ويعلمون ماذا يفعلون وكيف يمكنهم الاستمرار في الاحتجاجات والاعتصامات دون أن يستطيع أحد المساس بهم.

Wow. These kids are organized! Much respect. So proud of this generation.

And if you truly wanted to learn and engage, you didn’t need a camera to do that. — Al-lat (@Ai_lat9) April 28, 2024

وتداول متابعون مقطع فيديو لمغنية أميركية تدعى "مونتانا تاكر" أرادت أن تجري لقاءات مع الطلاب المشاركين في الاعتصام والاحتجاجات في جامعة كاليفورنيا، ولكن اللافت في المقطع بأن الجميع رفض التحدث إليها، وكانوا يرتدون الكمامات أو الكوفية.

After seeing everything on the news, I decided to go and see for myself what is happening at UCLA. I went in with the intention of having honest conversations to try and truly understand each others pain and suffering . However, no one would speak to me . The only thing they… pic.twitter.com/MuTlu2Ie5Z — Montana Tucker (@montanatucker) April 28, 2024

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن الشرطة الأميركية اعتقلت ما لا يقل عن 900 متظاهر في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين وضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.