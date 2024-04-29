مباحثات قطرية أميركية بشأن إنهاء حرب غزة وتعزيز استقرار أفغانستان
29/4/2024
قالت وزراة الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع جون باس مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد والتهدئة في قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية والضيف الأميركي استعرضا العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية وسبل دعمها وتطويرها.
كما بحث المسؤولان في لقائهما يوم أمس الأحد في العاصمة القطرية الدوحة سبل تعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان.
وفي فبراير/شباط 2020، تم توقيع اتفاق التسوية التاريخي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في أفغانستان، وتوسطت قطر في المفاوضات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان، وبذلت جهودًا حثيثة لتيسير التوصل إلى السلام في أفغانستان.
المصدر : الجزيرة + وكالات