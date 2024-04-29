عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على رفح

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من الشهداء والجرحى، بينما قال الدفاع المدني إن ضعف الإمكانيات يؤثر على إخراج العالقين من تحت الأنقاض.

وأفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء في الغارات الإسرائيلية على رفح، وقال إن الغارات الإسرائيلية استهدفت 3 منازل في المدينة، أسفرت عن سقوط 16 شهيدا.

وفي مخيم الشابورة وسط رفح قصفت طائرات جيش الاحتلال منزلا يؤوي نازحين مما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو طه قرب ميدان الجوازات شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

ضعف الإمكانات

من جهته، قال الدفاع المدني في غزة في تصريحات للجزيرة إن ضعف الإمكانيات يؤثر على إخراج العالقين من تحت الأنقاض مما يؤدي إلى زيادة في الخسائر البشرية، وارتفاع عدد الضحايا.

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة في مدينة غزة.

كما أفاد مراسلنا أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مربعا سكنيا في منطقة وادي غزة، شمال مخيم البريج. وقد سمع صوت انفجار في المنطقة المستهدفة كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان.

وفي خان يونس جنوبي قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة أن الدفاع المدني انتشل جثامين 13 شهيدا من حي الأمل غربي المنطقة.

كما أفاد المراسل بوصول 3 مصابين إلى "مستشفى غزة الأوروبي"، أحدهم طفل بترت يداه وقدماه بفعل انفجار ذخائر من مخلفات الاحتلال داخل منازل المواطنين في منطقة الزنة، شرق بلدة بني سهيلا في خان يونس.

إحصائيات الحرب

وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحديثا لأهم إحصائيات الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم 205.

وقال المكتب إن جيش الاحتلال ارتكب 3052 مجزرة منذ بداية الحرب، مما أسفر عن 41 ألفا و454 شهيدا ومفقودا، إضافة إلى إصابة 77 ألفا و575.

وأوضح المكتب أن من بين الشهداء 14 ألفا و873 طفلا، و9 آلاف و801 شهيدة من النساء، كما استشهد من الطواقم الطبيبة 491، و141 شهيدا من الصحفيين.