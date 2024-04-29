شهداء جدد في رفح والنصيرات وثلاجات الأدوية مهددة بالتوقف شمال غزة

أوقع القصف الإسرائيلي اليوم الاثنين المزيد من الشهداء في رفح والنصيرات بجنوب ووسط قطاع غزة، بينما باتت ثلاجات الأدوية بمحافظات الشمال مهددة بالتوقف بسبب انعدام الوقود.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين، بينهم 3 نساء، ظهر اليوم في غارة إسرائيلية جديدة استهدفت شقة سكنية غربي مدينة رفح، مما رفع عدد الشهداء بالمدينة منذ فجر اليوم إلى 25 بينهم 10 نساء و5 أطفال.

وكانت غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم والليلة الماضية 3 منازل في رفح مما أسفر عن استشهاد 21 شخصا وإصابة آخرين، وقد شيع الأهالي الشهداء إلى مقابر بالمدينة.

وفي الآونة الأخيرة، كثفت إسرائيل غاراتها على رفح، وسط استعدادات لاجتياح بري رغم التحذيرات الدولية من العواقب الكارثية لأي عملية عسكرية في المدينة التي تؤوي نحو 1.5 مليون نازح.

وفي وسط قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم النصيرات.

كما أفاد المراسل بأن الطيران الإسرائيلي قصف أرضا زراعية غرب مخيم النصيرات ومخيم البريج الذي يقع وسط القطاع أيضا.

وشهدت المنطقة مؤخرا عملية عسكرية إسرائيلية تخللتها اشتباكات عنيفة وكمائن نصبتها المقاومة الفلسطينية للقوات المتوغلة.

وكان موقع روتر الإسرائيلي أفاد مساء أمس بمقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة، وقبل ذلك تحدثت وسائل إعلام إسرائيلي عن "حدث أمني صعب".

من جانبها، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية وأوقعوها بكمين ألغام في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، مشيرة إلى استخدام مقاتليها في الكمين عبوات ناسفة وصواريخ "إف-16" كانت أطلقت على المدنيين ولم تنفجر.

حصيلة جديدة

في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 الساعة الماضية 3 مجازر بحق المدنيين أسفرت عن استشهاد 34 وإصابة 68 آخرين.

وقالت الوزارة إنه بذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و488 شهيدا و77 ألفا و643 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتؤكد السلطات في غزة أن هناك الكثير من المفقودين دفنوا تحت أنقاض المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي، بينما توفي عشرات جراء سوء الجوع وسوء التغذية.

تحذيرات متزايدة من انتشار الأوبئة والأمراض في #غزة بعد تراكم كميات كبيرة من النفايات وتجمع مياه الصرف الصحي.. مراسلنا يرصد مظاهر التلوث البيئي وتأثيره على السكان pic.twitter.com/7iMvf2YURP — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 29, 2024

ثلاجات الأدوية

على الصعيد الإنساني، قالت وزارة الصحة في غزة إن ثلاجات الأدوية والمستلزمات الطبية في محافظتي غزة والشمال مهددة بالتوقف بسبب عدم توفر الوقود.

وناشدت الوزارة في بيان لها المؤسسات الأممية المعنية سرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.

وبالتوازي، تزايدت التحذيرات من انتشار الأوبئة والأمراض في مدينة غزة بعد تراكم كميات كبيرة من النفايات وتجمع مياه الصرف الصحي في الطرقات.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية في القطاع، بما فيها المستشفيات، ونزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.2 مليون تقريبا.