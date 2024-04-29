جامعة كولومبيا: فشل المفاوضات مع الطلاب لإنهاء اعتصامهم
29/4/2024-|آخر تحديث: 29/4/202404:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)
رئيسة جامعة كولومبيا في رسالة إلى الطلاب المعتصمين:
- ليست لدينا أي نية لقمع التعبير أو الحق في الاحتجاج السلمي.
- المخيم خلق بيئة غير مرحبة بالعديد من طلابنا وأعضاء هيئة التدريس اليهود.
- علينا أن نأخذ في الاعتبار حقوق جميع أفراد مجتمعنا.
- وفرنا مساحة للاحتجاج بشكل سلمي ودون تعطيل الحياة الأكاديمية.
- سعينا إلى تسهيل مشاركة طلابنا وأعضاء هيئة التدريس في حوار بناء.
- الأشهر السبعة الماضية أظهرت انقسامات في جامعتنا بشأن الحرب في غزة.
- لن يتم سحب الاستثمارات الإسرائيلية.
- يمكن للاحتجاجات أن تستمر عن طريق تقديم طلب مع إشعار مدته يومان في المواقع المعتمدة.
المصدر : الجزيرة