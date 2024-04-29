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جامعة كولومبيا: فشل المفاوضات مع الطلاب لإنهاء اعتصامهم

29/4/2024-|آخر تحديث: 29/4/202404:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)

رئيسة جامعة كولومبيا في رسالة إلى الطلاب المعتصمين:

  • ليست لدينا أي نية لقمع التعبير أو الحق في الاحتجاج السلمي.
  • المخيم خلق بيئة غير مرحبة بالعديد من طلابنا وأعضاء هيئة التدريس اليهود.
  • علينا أن نأخذ في الاعتبار حقوق جميع أفراد مجتمعنا.
  • وفرنا مساحة للاحتجاج بشكل سلمي ودون تعطيل الحياة الأكاديمية.
  • سعينا إلى تسهيل مشاركة طلابنا وأعضاء هيئة التدريس في حوار بناء.
  • الأشهر السبعة الماضية أظهرت انقسامات في جامعتنا بشأن الحرب في غزة.
  •  لن يتم سحب الاستثمارات الإسرائيلية.
  • يمكن للاحتجاجات أن تستمر عن طريق تقديم طلب مع إشعار مدته يومان في المواقع المعتمدة.
المصدر : الجزيرة