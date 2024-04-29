أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة أبلغت اليوم الاثنين عن انفجار بالقرب منها على بُعد 54 ميلا بحريا شمال غربي مدينة المخا في اليمن، تعرضت لأضرار، لكن السفينة وطاقمها بخير ويبحرون إلى الميناء التالي.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة حاويات تحمل علم مالطا في الموقع نفسه استُهدفت بـ3 صواريخ وهي في طريقها من جيبوتي إلى مدينة جدة السعودية.

وأضافت أمبري في مذكرة استشارية أن السفينة تم استهدافها بسبب العلاقات التجارية بين الجهة المشغلة لها وإسرائيل.

والجمعة أُصيبت ناقلة نفط بأضرار إثر تعرّضها لهجوم صاروخي شنه الحوثيون في البحر الأحمر.

إيطاليا تعلن إسقاط مسيرة

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الإيطالية اليوم الاثنين إن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن واستهدفت سفينة شحن أوروبية.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تسنى اعتراض الطائرة المسيرة "في وقت متأخر من الصباح" بالقرب من مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وأردفت أن المسيرة كانت تحلق باتجاه سفينة الشحن، قبل إسقاطها على بعد 5 كيلومترات. وقالت إنها كانت مماثلة لطائرات مسيرة أخرى استخدمت في هجمات الحوثيين السابقة.

ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، شنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأدت هجمات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر إلى عرقلة حركة الشحن العالمية ودفعت الشركات للجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأعلى تكلفة حول أفريقيا.

وبالمقابل، تقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الإستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.