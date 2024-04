تظاهرت ضد حرب فيتنام قبل 56 عاما.. ناشطة مشاركة في الحراك الجامعي: فلسطين يجب أن تتحرر!

بعد نحو 56 عاما من مشاركتها في الحراك الطلابي بجامعة كولومبيا في عام 1968، عادت بيث ماسي للمشاركة في احتجاجات تضامنية مع غزة أول أمس السبت 27 أبريل/نيسان 2024 في إحدى الجامعات الأميركية.

ووثق مقطع فيديو كلمة ماسي أثناء الاحتجاج التضامني، حيث أشادت بالحراك الطلابي الحالي، موضحة أن البلاد لم تشهد حراكا طلابيا بهذه الضخامة منذ حراك الستينيات إبان الحرب على فيتنام.

🇵🇸 Beth Massey, one of the original protestors at the 1968 Columbia occupation, speaks at the Northwestern Gaza Solidarity Encampment.

“We are the majority and all I can say is keep going!”

Just as students and allies around the country are inspired by the heroic resistance of… pic.twitter.com/Y03tiKIEQm

