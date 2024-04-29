المستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى والاحتلال ينفذ اعتداءات جديدة بالضفة

واصل المستوطنون الإسرائيليون اليوم الاثنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك في سابع أيام عيد الفصح اليهودي، فيما نفذ جنود الاحتلال اقتحامات واعتداءات جديدة في الضفة الغربية.

وقد جددت جماعات استيطانية منذ ساعات الصباح الأولى عمليات اقتحامها للمسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر في الأوقاف الإسلامية إن 217 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم، فيما يتوقع قدوم المزيد من المستوطنين المتطرفين في الساعات المقبلة.

وطوال الأيام السبعة الأخيرة اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وتجري الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وتخلل الاقتحامات فرض قيود على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد.

ويتزامن عيد الفصح اليهودي مع العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي خلف حتى الحين نحو 35 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

اعتداءات وإصابات

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لمناطق عدة الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الشرقية لقرية المغيّر شرق رام الله، ودهمت بلدات عرابة جنوب جنين، وبرقة شمال نابلس، ومخيم عقبة جبر في أريحا بالأغوار.

كما تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في منطقة عين سامية شمال شرق مدينة رام الله، حيث أغلق مستوطنون منابع المياه على مزارعين فلسطينيين واعتدوا عليهم.

وفي منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل اعتدى مستوطنون متطرفون على مسن فلسطيني أثناء رعيه الماشية.

وجاء اعتداء المستوطنين بحماية جنود الاحتلال، وأدى إلى إصابة المسن بجروح متفاوتة.

وأصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تتعامل مع إصابتين في بلدة عزون قرب قلقيلية، إحداهما لرجل أصيب بشظايا رصاص حي في الظهر، والآخرى لطفل أصيب بالرصاص الحي في القدم.

وقال الناشط الفلسطيني فارس العزوني من بلدة عزون إن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وجيش الاحتلال على المدخل الرئيسي للبلدة.

وأكد العزوني أن جنود الاحتلال استخدموا الرصاص الحي، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا خلال تلك المواجهات.

وبموازاة حربه على غزة صعّد جيش الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة -بما فيها القدس المحتلة– مخلفا 491 شهيدا ونحو 5 آلاف جريح.