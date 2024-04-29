الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بحث مع نظيره الأميركي جهود إطلاق الأسرى وإدخال مساعدات لغزة.

الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أعرب عن قلق دولة قطر البالغ إزاء التطورات في المنطقة.

الخارجية القطرية: وزير الخارجية الأميركي أعرب عن شكر بلاده لدولة قطر على مساعيها لوقف إطلاق النار في غزة.

الخارجية القطرية: بلينكن أعرب عن شكر بلاده لقطر على مساعيها لوقف إطلاق النار في غزة