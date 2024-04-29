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الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بحث مع نظيره الأميركي جهود إطلاق الأسرى وإدخال مساعدات لغزة
29/4/2024-|آخر تحديث: 29/4/202407:56 م (بتوقيت مكة المكرمة)
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بحث مع نظيره الأميركي جهود إطلاق الأسرى وإدخال مساعدات لغزة.
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أعرب عن قلق دولة قطر البالغ إزاء التطورات في المنطقة.
الخارجية القطرية: وزير الخارجية الأميركي أعرب عن شكر بلاده لدولة قطر على مساعيها لوقف إطلاق النار في غزة.
الخارجية القطرية: بلينكن أعرب عن شكر بلاده لقطر على مساعيها لوقف إطلاق النار في غزة
المصدر : الجزيرة