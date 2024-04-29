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الجيش الأميركي يعلن اشتباكه مع 5 مسيّرات فوق البحر الأحمر

A drone aircraft, operated by the Houthis, flies over Sanaa, Yemen September 21, 2022 for the first time since the Saudi-led coalition intervened in Yemen and controlled the country's airspace in 2015. REUTERS/Khaled Abdullah
طائرة مسيرة تحلق في سماء صنعاء (رويترز-أرشيف)
29/4/2024

قال الجيش الأميركي إنه اشتبك "بنجاح" مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر "شكلت تهديدا وشيكا على التحالف الذي تقوده أميركا والسفن التجارية في المنطقة".

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيانها عبر منصة "إكس" أنه "بين الساعة 1:48 و2:27 صباحا (بتوقيت صنعاء)، في 28 أبريل/نيسان، اشتبكت القيادة المركزية الأميركية بنجاح مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر".

وتابعت بالقول "تقرر أن الطائرات المسيرة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مضيفة أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات، مؤكدة مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كل السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة ببحر العرب والمحيط الهندي.

المصدر : الجزيرة + رويترز