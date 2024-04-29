الجيش الأميركي يعلن اشتباكه مع 5 مسيّرات فوق البحر الأحمر

قال الجيش الأميركي إنه اشتبك "بنجاح" مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر "شكلت تهديدا وشيكا على التحالف الذي تقوده أميركا والسفن التجارية في المنطقة".

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيانها عبر منصة "إكس" أنه "بين الساعة 1:48 و2:27 صباحا (بتوقيت صنعاء)، في 28 أبريل/نيسان، اشتبكت القيادة المركزية الأميركية بنجاح مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر".

وتابعت بالقول "تقرر أن الطائرات المسيرة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مضيفة أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

April 28 Red Sea Update Between 1:48 and 2:27 a.m. (Sanaa time), April 28, U.S. Central Command (USCENTCOM) successfully engaged five airborne unmanned aerial vehicles (UAV) over the Red Sea. It was determined the UAVs presented an imminent threat to U.S., coalition, and… pic.twitter.com/KzVTsX9eA3 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 29, 2024

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات، مؤكدة مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كل السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة ببحر العرب والمحيط الهندي.