الجيش الأميركي يعلن اشتباكه مع 5 مسيّرات فوق البحر الأحمر

قال الجيش الأميركي إنه اشتبك "بنجاح" مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر "شكلت تهديدا وشيكا على التحالف الذي تقوده أميركا والسفن التجارية في المنطقة".

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيانها عبر منصة "إكس" أنه "بين الساعة 1:48 و2:27 صباحا (بتوقيت صنعاء)، في 28 أبريل/نيسان، اشتبكت القيادة المركزية الأميركية بنجاح مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر".

وتابعت بالقول "تقرر أن الطائرات المسيرة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مضيفة أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

April 28 Red Sea Update

Between 1:48 and 2:27 a.m. (Sanaa time), April 28, U.S. Central Command (USCENTCOM) successfully engaged five airborne unmanned aerial vehicles (UAV) over the Red Sea.

It was determined the UAVs presented an imminent threat to U.S., coalition, and… pic.twitter.com/KzVTsX9eA3

