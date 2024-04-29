البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع روسيا

أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش السوداني حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع روسيا، جاء ذلك أثناء لقاء اليوم الاثنين جمعه بالمبعوث الروسي الخاص إلى أفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف خلال زيارته للسودان.

وقال البرهان إن الخرطوم ترغب في ترقية وتعزيز علاقاتها مع موسكو بما يخدم المصالح المشاركة للبلدين، في حين أكد وكيل وزارة الخارجية السودانية حسين الأمين أن زيارة المبعوث الروسي تمثل رسالة تضامن مع السودان حكومة وشعبا، وتحمل في طياتها دعم القيادة الروسية للبلاد.

وأشار الأمين إلى أن المبعوث الروسي أكد دعم روسيا السلطة الشرعية القائمة في البلاد ممثلة في مجلس السيادة، وفق ما ورد في بيان نشره مجلس السيادة السوداني.

وأوضح أن الزيارة أكدت وقوف روسيا مع السودان في كافة المحافل الدولية، خاصة أن البلاد تواجه تحديات داخلية وخارجية و"تحاك ضدها مؤامرات تستهدف أمنها واستقرارها".

من جهته، قال بوغدانوف -وهو أيضا نائب وزير الخارجية الروسي- إن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات مع السودان.

وأكد على توفر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين للمضي قدما بعلاقات التعاون المشترك بينهما إلى آفاق أرحب.

وقال المسؤول الروسي -الذي وصل السودان أمس الأحد في زيارة تستغرق يومين- إن روسيا تنطلق في علاقتها مع السودان من مبادئ أساسية تتمثل في المحافظة على وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه.

مرحلة جديدة

وفي سياق متصل، أكد الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة أن العمليات العسكرية تسير كما كان مخططا لها.

وقال العطا إن السودان مقبل على مرحلة تتركز فيها الجهود على البناء والإعمار، وشدد على ضرورة بناء مرحلة تأسيسية لسنوات عدة تعتمد على الشعب السوداني والأطر الوطنية، وتتجنب العمالة والارتزاق، وتضمن محاسبة كل من يثبت تورطه في ما من شأنه الإضرار بمصالح الوطن.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يعاني السودان من حرب بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.