اجتماع في الدوحة يبحث الأوضاع الإنسانية بأفغانستان

بدأت في العاصمة القطرية الدوحة أمس الأحد أعمال المائدة المستديرة واجتماعات الشراكة التي تنظم بالتعاون بين كل من الهلال الأحمر القطري ونظيره الأفغاني والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبمشاركة وزارة الخارجية القطرية.

ويناقش المشاركون في تلك الاجتماعات -التي تتواصل على مدى يومين- الأوضاع الإنسانية في أفغانستان وآليات تحسينها وتوسيع دائرة الدعم من عاجل إلى طويل الأمد.

وشارك في الجلسات النقاشية ممثلون عن الجمعيات الوطنية في قطر وأفغانستان وبريطانيا وكندا وفلندا وألمانيا وهونغ كونغ وإيطاليا واليابان والكويت والنرويج وسنغافورة والسويد وتركيا.

كما مثّلت في تلك الجلسات أيضا البعثات الدبلوماسية لكل من هولندا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا.

وتهدف جلسات المائدة المستديرة واجتماعات الشراكة مع الهلال الأحمر الأفغاني المصاحبة لها إلى تكثيف جهود الدبلوماسية الإنسانية وعمل المنظمات الإنسانية الدولية والجمعيات الوطنية التي تعمل تحت مظلة واحدة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتعزيز الجهود المساندة للشعب الأفغاني حتى وصوله إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

وقال الأمين العام للهلال الأحمر القطري فيصل محمد العمادي خلال افتتاحه الجلسات النقاشية إن "احتضان الدوحة هذه الجلسات للعام الثالث على التوالي وكذلك اجتماعات الشراكة مع الهلال الأحمر الأفغاني يؤكد حرص دولة قطر على أن تولي ملف أفغانستان اهتماما كبيرا، وذلك تأكيدا لحق الشعب الأفغاني الأصيل في الحياة الكريمة والآمنة".

ودعا العمادي إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة في الوقت الذي يواجه فيه ملايين الأفغان احتياجات إنسانية جسيمة، خاصة أن هناك قلقا عميقا بأن الأوضاع مرشحة للتدهور السريع في ظل الكوارث المتلاحقة التي تتعرض لها البلاد".

جانب من اجتماع الشراكات مع الهلال الأحمر الأفغاني الذي تم تنظيمه بالتعاون بين #الهلال_الأحمر_القطري والاتحاد الدولي واللجنة الدولية والهلال الأحمر الأفغاني، حيث شهد تفاعلاً كبيراً من المشاركين من ممثلي الجمعيات الوطنية والبعثات الدبلوماسية على مستوى عدة دول.@IFRCAsiaPacific… pic.twitter.com/u8yuLhZDZI — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) April 29, 2024

كما أكد الضيوف على أهمية دعم قدرات الهلال الأحمر الأفغاني في مجالي التعليم والصحة، حيث سلطت جلسات النقاش الضوء على مشكلة محدودية التمويل والدعم المالي للعمل الإنساني في أفغانستان، وفقا لبيان الهلال الأحمر القطري.

يذكر أن الهلال الأحمر القطري -وفقا لبيانه- تربطه شراكة إستراتيجية مع نظيره الأفغاني منذ عام 2014 قام خلالها بتنفيذ 54 مشروعا في قطاعات متعددة وفي مختلف الولايات الأفغانية، وبلغ عدد المستفيدين 1.3 مليون مستفيد، بموازنة بلغت نحو 14.5 مليون دولار.