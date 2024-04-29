تعرض الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس اليوم الاثنين لكسر في قدمه إثر حادث وقع فيما كان يستقل دراجة في إحدى المستوطنات، مما استدعى نقله إلى المستشفى، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن الوزير غانتس أصيب في ساقه خلال رحلة بدراجة قرب مستوطنة ياد مردخاي إحدى المستوطنات القريبة من قطاع غزة.

وأضافت أن غانتس خضع لفحص في مستشفى تل هشومير (وسط) أظهر أنه يعاني من كسر في القدم.

ووفقا لهيئة البث، من المتوقع أن يخرج غانتس من المستشفى اليوم بعد إجراء مزيد من الفحوصات.

وبينما لم تحدد هيئة البث إن كانت الدراجة هوائية أم نارية أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأنها دراجة هوائية، في حين تحدث بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أنه كان يستقل دراجة نارية عندما وقع الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوم الجمعة الماضي لحادث انقلاب سيارته وسط إسرائيل، ووصفت حالته آنذاك بأنها ما بين طفيفة ومتوسطة.

وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ بعد أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، حسب وزارة الصحة بالقطاع.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.