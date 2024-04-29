أبرز تطورات اليوم الـ206 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ206 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كثف جيش الاحتلال استهدافه مدينتي رفح وخان يونس، مرتكبا 3 مجازر جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 34 شهيدا و68 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و488، والمصابين إلى 77 ألفا و643 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

عمليات للمقاومة

فقد اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابطين برتبة رائد، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة أمس الأحد وسط قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها دكت قوات الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون.

ومن جانبها، قالت سرايا القدس إنها أسقطت طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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نفق للمقاومة

وقد حصلت الجزيرة على مشاهد حصرية حديثة لعناصر من كتائب عز الدين القسام في أحد الأنفاق بغزة وهم يقومون بتفخيخ نفق قبل دخول قوة إسرائيلية إليه وتفجيره عليها.

وأظهرت المشاهد سيطرة عناصر كتائب القسام على معدات وأسلحة جنود إسرائيليين جرى استهدافهم في كمين مفخخ بغزة.

وتضمنت الصور الحصرية التي حصلت عليها الجزيرة استخدام مقاتلي القسام عبوات "قفازية"، والتي دخلت حيز الاستخدام للمرة الأولى في طوفان الأقصى.

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قصف وشهداء

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 34 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لأحياء سكنية بمناطق عدة في القطاع، في حين حذرت مؤسسات صحية وحكومية من مخاطر انتشار مخلفات قذائف الاحتلال وتراكم كميات كبيرة من النفايات ومياه الصرف الصحي.

وأفادت وزارة الصحة في القطاع بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر في حق العائلات في غزة، راح ضحيتها 34 شهيدا و68 مصابا.

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استنفار السفارات الإسرائيلية

من ناحية أخرى، طالبت الخارجية الإسرائيلية سفاراتها في أنحاء العالم بالاستعداد الفوري لموجة شديدة من أحداث معاداة السامية واليهود وإسرائيل" إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس أصدر تعليماته بإشراك المنظمات اليهودية في الخارج بشأن ضرورة الاستعداد لهذه الأحداث، بما في ذلك تنسيق تعزيز الأمن حول المؤسسات اليهودية مع السلطات.

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عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بصفقة

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة بعدم إضاعة الفرصة لإنجاز صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.

وقالت هذه العائلات -في مؤتمر صحفي في تل أبيب- إن "الطريقة الوحيدة لإعادة كل المخطوفين هي صفقة تبادل".

وتوجه ذوو الأسرى هؤلاء لرئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار وطالبوه بالموافقة على الصفقة، كما طالبوا مجلس الحرب الإسرائيلي بالموافقة على أي صفقة.

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اقتحام الأقصى

واصل المستوطنون الإسرائيليون -الاثنين- اقتحام المسجد الأقصى المبارك في سابع أيام عيد الفصح اليهودي، فيما نفذ جنود الاحتلال اقتحامات واعتداءات جديدة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر في الأوقاف الإسلامية إن 217 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم، فيما يتوقع قدوم المزيد من المستوطنين المتطرفين في الساعات المقبلة.

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الشرطة الفرنسية تقمع بالقوة اعتصاما طلابيا داعما لغزة في جامعة السوربون العريقة بباريس#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/umzTAfM0TE — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 29, 2024

تصعيد بالجامعات الأميركية والفرنسية

توعدت جامعة كولومبيا طلابها المعتصمين بإجراءات تأديبية صارمة، فيما قمعت الشرطة الفرنسية طلاب جامعة السوربون المرموقة، وسط اتساع حراك أكاديمي عالمي ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع عزة.

وقد حصلت الجزيرة على نسخة من رسالة بعثتها إدارة جامعة كولومبيا إلى الطلاب المعتصمين تمهلهم فيها حتى الثانية ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، لفض اعتصامهم بشكل طوعي والتوقيع على تعهد باحترام كل سياسات الجامعة.

وفي باريس، أطلق عدد من طلاب جامعة السوربون المرموقة تحركا احتجاجيا جديدا، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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اجتماعات بالرياض

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وزراء خارجية دول المنطقة (قطر، السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، فلسطين) وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالعاصمة السعودية.

وقالت خارجية دولة قطر إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن اجتمع مع بلينكن، وبحثا جهود إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق قطاع غزة.

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إطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى ودوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها.. التطورات مع مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/p6kJeakfOV — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 29, 2024

جبهة لبنان

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا مباني يتمركز فيها جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة القريبة من الحدود مع لبنان، وقال الحزب إنه أصاب أهدافه تلك بشكل مباشر.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بتضرر 3 منازل في المستوطنة الواقعة بإصبع الجليل جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وفي المقابل، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات عديدة على بلدات في جنوب لبنان، كما قصف بالمدفعية مواقع قال إنها تابعة لحزب الله.

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