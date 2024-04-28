مظاهرات تجتاح مدن العالم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

شهدت مدن عربية وأجنبية، اليوم الأحد، مظاهرات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غز، ودعا المشاركون فيها إلى وقف إطلاق النار.

وحث المتظاهرون المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

بريطانيا

شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة للتضامن مع غزة، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وطالبوا الحكومة البريطانياة بوقف تسليح إسرائيل.

#شاهد

تظاهرات في لندن دعماً لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان على غز.ة pic.twitter.com/Wu1PaTo015 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 28, 2024

تركيا

تظاهر آلاف الأتراك في مدينة إسطنبول، تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 200 يوم.

ورفع المتظاهرون شعارات مساندة للشعب الفلسطيني، وأخرى تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، كما طالبوا برفع الحصار عن القطاع، وإدخال المساعدات إليه.

وفي العاصمة أنقرة نظم أعضاء اتحاد الشباب التركي مظاهرة لدعم الطلاب الجامعيين المحتجين في الولايات المتحدة الأميركية من أجل فلسطين.

وتجمع أعضاء اتحاد الشباب التركي أمام السفارة الأميركية في أنقرة، وهتفوا "قضية فلسطين هي قضية تركيا".

فرنسا

شهدت مدن فرنسية على رأسها العاصمة باريس تظاهرات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الحرب فورا على غزة، وتدين الصمت الدولي على ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، وتشجب استمرار فرنسا في توريد الأسلحة لإسرائيل.

◾جانب من فعاليات في مناطق مختلفة من فرنسا دعماً لغزة وفلسطين pic.twitter.com/rsXdzq3Ha3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 28, 2024

هولندا

نظم نشطاء مناهضون للحرب الإسرائيلية على غزة مظاهرات أمام فروع سلسلة الوجبات السريعة ماكدونالدز في مدن هولندية مختلفة.

وتجمع متظاهرون، اليوم الأحد، أمام فرع للشركة وسط مدينة روتردام، وحملوا لافتات مناهضة لإسرائيل وماكدونالدز.

وعلّق المتظاهرون الأعلام الفلسطينية أمام الفرع ولافتات، ووضعوا ملصقات على الأرض، وتضمنت عبارات "ماكدونالدز تغذي الإبادة الجماعية"، و"هل تريدون المزيد من البطاطس المقلية بجانب الإبادة الجماعية التي ترتكبونها؟"، و"غزة تتعرض للهجوم".

مظاهرات في #هولندا تهتف "ماكدونالدز تمول وإسرائيل تقصف" pic.twitter.com/Ls2d667jhS — ZAMANALWSL – زمان الوصل (@zamanalwsl) April 28, 2024

الدانمارك

خرج العشرات من المتظاهرين في مسيرات داعمة لقطاع غزة، تطالب بوقف الحرب في مدن كبنهاغن وأودنسه وأرهوس الدانماركية.

السويد

أظهر مقطع فيديو بثه ‏المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام‏ قوارب تجوب قناة مالمو تضامنا مع غزة في السويد، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار على المدنيين في قطاع غزة، وقطع الدعم العسكري والسياسي الأميركي لإسرائيل في حربها على غزة.

النرويج

خرجت مظاهرة حاشدة أمام البرلمان النرويجي في العاصمة أوسلو، للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون هتافات تنتقد مواقف الحكومات الأوروبية، واتهموها بدعم إسرائيل ورفضها تقديم المساعدة لأهالي غزة، وطالب المحتجون بوقف ما وصفوها بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

أميركا

وفي الولايات المتحدة، شهد محيط حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض احتجاجات واسعة تنديدا بتغطية الحرب الإسرائيلية على غزة، والدعم الأميركي لها، وأظهرت مقاطع فيديو متظاهرين مؤيدين لفلسطين وهم يلاحقون ضيوف الحفل ويهتفون ضدهم.

كندا وفي كندا، خرجت مظاهرة بمدينة مونتريال تضامنا مع الفلسطينيين، ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات تطالب بإنهاء الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وطالبوا بإيقاف ما وصفوها بالمذابح والإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة.

⬅️ شاهد ..

انطلاق تظاهرة في مونتريال الكندية دعماً للطلبة في الجامعات الذين تضامنوا مع فلسطين وغزة pic.twitter.com/gD0uM2MAM0 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 28, 2024

إسبانيا

وفي العاصمة الإسبانية مدريد خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين للمطالبة بقطع فوري للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة، فضلا عن مقاطعة الشركات الإسرائيلية.

كما طالبوا الحكومة الإسبانية والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة وفعالة ضد إسرائيل، ووقف تجارة السلاح معها، ومقاطعة الشركات المشاركة في المجزرة بحق الفلسطينيين في غزة.

ألمانيا

شهدت العاصمة الألمانية، أمس السبت، مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة باستمرار الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، رافعة لافتة تذكّر بتاريخ هتلر الدموي.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل "هتلر لم يمت"، و"حان الوقت لتعزيز القيم الديمقراطية في ألمانيا"، و"احموا غزة".

بدورها، أعلنت شرطة برلين اعتقال 161 شخصا في إطار إخلاء مخيم أقامه داعمون لفلسطين في المنطقة الخضراء المقابلة لمبنى البرلمان، وخلال مظاهرات وصفت بأنها غير المرخصة.

#شاهد

الشرطة الألمانية تعتقل متظاهرين مساندين لغز.ة وفلسطين pic.twitter.com/MQe96fndya — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 28, 2024

أستراليا

تظاهر مئات من الداعمين لفلسطين في مدينة سيدني بأستراليا، صباح اليوم الأحد، رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة وللمطالبة بوقف الإبادة الجماعية بالقطاع.

وأظهرت مشاهد نشرتها صفحات داعمة لفلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي احتشاد المتظاهرين في هايد بارك بالمدينة، حيث ألقى نشطاء كلمات وهتافات داعمة للفلسطينيين، وتطالب بالحرية لفلسطين، وإنقاذ أطفال غزة من الموت ووقف تسليح إسرائيل.

كما أعلن عشرات الطلاب في جامعة مدينة ملبورن الأسترالية الاعتصام تضامنا مع قطاع غزة، وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية المتواصلة.

تغطية صحفية:"اعتصام طلابي تضامناً مع قطاع غزة في جامعة ملبورن في أستراليا." pic.twitter.com/GrEutfjT7y — فلسطين بوست (@PalpostN) April 26, 2024

اليابان

وفي شرق آسيا، تظاهر العشرات في العاصمة طوكيو، تضامنا مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

شاهد | فعاليات في طوكيو للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة pic.twitter.com/2oIlfAPlP0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 28, 2024

تونس

عربيا، انطلقت مظاهرة أمام مقر السفارة الأميركية في تونس، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي تنظمها الشبكة التونسية للتصدي للتطبيع أسبوعيا، شعارات تطالب بفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الطبية والغذائية، كما دانوا ما وصفوه بالصمت العربي، والدعم الغربي للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على القطاع.

كما طرد نشطاء السفير الإيطالي لدى تونس أليستاندرو بروناس، من معرض الكتاب الدولي في العاصمة تونس، رفضا لدعم حكومة إيطاليا الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

ناشطون يطردون السفير الإيطالي من معرض للكتاب بتونس احتجاجًا على دعم بلاده لإسرائيل#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/A3XAZfudHU — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 28, 2024

المغرب

شارك أطباء وممرضون مغاربة في وقفة أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط للتضامن مع زملائهم الفلسطينيين، خصوصا الطواقم الصحية في قطاع غزة.

وعبّر المتضامنون عن إدانتهم الشديدة لقتل الأطباء والممرضين والمسعفين الفلسطينيين، واستهداف المستشفيات والمنشآت الصحية من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا حكومات البلدان العربية بالعمل على وقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، وفتح الباب أمام التطوع لمساعدة سكان غزة.

💢أطباء مغاربة ينظمون وقفة أمام البرلمان دعماً لغزة pic.twitter.com/h1WwElnydb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 28, 2024

اليمن

شهدت 3 جامعات يمنية وقفات احتجاجية دعما لقطاع غزة، وتضامنا مع الحراك الطلابي الرافض للحرب في الجامعات الأميركية.

وذكرت وكالة سبأ، التابعة للحوثيين، أن جامعات محافظات المحويت، وذمار (شمال)، والبيضاء (وسط) شهدت وقفات احتجاجية تنديدا بجرائم الكيان (الإسرائيلي)، وتضامنا مع طلاب الجامعات الأميركية الرافضين للعدوان على غزة.

وبحسب الوكالة، اعتبر المحتجون عدم سماح السلطات الأميركية بالتظاهرات السلمية في الجامعات يكشف زيف الادعاءات التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.