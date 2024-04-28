محاولة الهجوم على سفينة بالقرب من محافظة المهرة اليمنية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، عن وقوع حادثة بحرية على بعد 177 ميلا بحريا جنوب شرقي قرية نشطون التابعة لمحافظة المهرة اليمنية.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب على منصة إكس، تلقينا تقريرا عن حادثة (هجوم بحري) وقعت على بعد 177 ميلا بحريا جنوب شرقي قرية نشطون، مشيرة إلى أن البلاغ يشير إلى اقتراب مركب صغير على متنه 4 أشخاص من إحدى السفن.

وأوضحت أن السفينة أصبحت آمنة، وواصلت طريقها، وأن السلطات تحقق في الحادثة.

ونصحت الهيئة البريطانية السفن في المنطقة بتوخي الحذر أثناء العبور، وإبلاغها عن أي "نشاط مشبوه".

وفي السياق، أشارت الهيئة إلى أن هذه الحادثة هي الـ68 منذ بدء هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن هذه الحادثة.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، مؤكدة على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي.