قادة الجيش الإسرائيلي يتواصلون مع محامين استعدادا لتحقيقات هجوم 7 أكتوبر

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس السبت إن عددا من الضباط الكبار في الجيش يتواصلون مع محامين قبل صدور نتائج التحقيقات في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع توقعات استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي على خلفية التحقيقات الداخلية.

وأفادت القناة بأن الجيش يشهد نقاشا بشأن خليفة هرتسي هاليفي، وذلك بعد توقعات بموجة استقالات واسعة في الجيش الإسرائيلي عقب استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا.

ومن المتوقع أن تشمل الاستقالات أيضا قائد فرقة غزة أفي روزينفلد، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان رغم أنه كان في منصبه لمدة شهرين فقط قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورجحت القناة استقالة قائد شعبة العمليات شلومي بيندر، بسبب الانتقادات التي وُجهت له بخصوص نقل كتائب من قيادة فرقة غزة إلى الضفة الغربية عشية هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت أيضا إن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار قد يقدم استقالته، لا سيما أنه اعترف بفشله في إحباط هجوم حماس.

وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن قادة الجيش المتوقع استقالتهم أعلنوا تحملهم مسؤولية ما جرى خلال هجوم حماس، ويدركون أهمية استقالتهم.

وتعدّ استقالة هاليفا أول استقالة رسمية لقائد عسكري رفيع في إسرائيل، بينما تتواصل المطالبات في الشارع الإسرائيلي بمحاسبة المسؤولين العسكريين والسياسيين عن الفشل في الكشف والتعامل مع هجوم حماس.

ومن المتوقع صدور نتائج التحقيقات الداخلية في الجيش خلال الصيف المقبل.