عباس يطالب بجمع غزة والضفة والقدس في دولة فلسطينية مستقلة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد بضرورة التوصل إلى حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في دولة فلسطينية مستقلة.

وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، طالب المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وعبّر الرئيس الفلسطيني عن خشيته من أن تتجه إسرائيل بعد حربها على قطاع غزة إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن.

وحذر عباس من أن اجتياح رفح جنوب القطاع سيُؤدي لأكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن أميركا هي الدولة الوحيدة القادرة على منع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة.

وكان رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بويرجه برنده قال أمس السبت إن عباس وعددا من المسؤولين الدوليين سيزورون الرياض هذا الأسبوع لإجراء محادثات تهدف للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام في غزة على هامش اجتماع المنتدى.

وأعرب بويرجه عن أمله في أن تسفر المناقشات عن عملية تفضي إلى المصالحة والسلام، كما أكد أن الأزمة الإنسانية في غزة ستكون جزءا من جدول الأعمال.