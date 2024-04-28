مقتل وجرح 14 جنديا إسرائيليا بغزة والقسام تعلن عن كمين وقصف مقر قيادة للاحتلال

أفاد موقع روتر الإسرائيلي بمقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة، في حين أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصفها بقذائف الهاون مقر قيادة للاحتلال في محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

وأضافت القسام أن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية وأوقعوها بكمين ألغام في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، مشيرة إلى استخدام مقاتليها في الكمين عبوات ناسفة وصواريخ "إف-16" كانت أطلقت على المدنيين ولم تنفجر.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بهبوط مروحيات إسرائيلية في ممر نتساريم وسط القطاع بعد قصف كتائب القسام المنطقة بقذائف الهاون.

ميدانيا أيضا، بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد مصورة قالت إنها لقصف مستوطنات غلاف غزة، وأكدت قصفها موقع فجة الإسرائيلي العسكري شرق غزة بدفعة صاروخية.

وقد انفجر صاروخ أُطلق من شمالي القطاع عند سقوطه في منطقة مفتوحة بإحدى المستوطنات في النقب الغربي، دون تفعيل صفارات الإنذار.

وتتواصل مواجهات فصائل المقاومة واستهدافها لقوات الاحتلال بمحاور عدة، في الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لليوم الـ205 والتي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين من المدنيين، وسط وضع إنساني "كارثي" ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.