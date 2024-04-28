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عاجل| مصدر قيادي بالقسام: الأسير سيغال يعاني من أمراض عدة ويتلقى رعاية صحية

28/4/2024-|آخر تحديث: 28/4/202402:04 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة