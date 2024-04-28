شاهد.. اعتقالات جماعية للمحتجين بجامعة واشنطن وتوقيف مرشحة رئاسية سابقة

قالت صحف أميركية إن الشرطة اعتقلت عشرات من المحتجين الرافضين للحرب على غزة، بعدما حاولوا إقامة اعتصام في حرم جامعة واشنطن بمدينة سانت لويس في ولاية ميزوري.

وأظهرت مشاهد نشرها صحفيون ونشطاء، مشاهد تظهر اعتقال الشرطة الأميركية محتجين في مخيم مناهض للحرب الإسرائيلية على غزة أقيم بجامعة واشنطن، وذلك بعد مطالبتهم إدارة الجامعة بوقف استثماراتها مع شركة بوينغ لدعم إسرائيل بالأسلحة.

وبيّنت المشاهد تعامل الشرطة مع المحتجين ومحاولة فض المخيم بالقوة واعتقال عدد كبير منهم، بالإضافة إلى اعتقال المرشحة الرئاسية الأميركية السابقة عن حزب الخضر جيل ستاين أثناء دعمها للاحتجاج.

Hundreds showed up to protest @WashU's ties to @Boeing amid the war in Gaza today. Now, as @erjlee documents, mass arrests have begun by campus and local police. Stay tuned to @stlpublicradio for more soon. pic.twitter.com/kmt2UQb4XZ — Brian Munoz (@brianmmunoz) April 28, 2024

وأعلنت شرطة سانت لويس في بيان لها، عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن أفرادها تمركزوا في حديقة فورست بالمدينة لضمان سلامة المتظاهرين الذين يعبرون عن حقهم بالاحتجاج السلمي دون إجراء أي اعتقالات خلال المظاهرة داخل الحديقة.

وأضافت شرطة سانت لويس أن الاحتجاج انتقل إلى حرم جامعة واشنطن، موضحة أن ضباط القسم كانوا حاضرين في الاحتجاج في الحرم الجامعي بناء على طلب قسم شرطة جامعة واشنطن، دون أن يتم القبض على أي متظاهرين من قبل ضباط القسم حسب قولها.

BREAKING: Jill Stein and her Campaign Manager and Deputy Campaign Manager, Jason Call and Kelly Merrill-Cayer, have been arrested at Washington University in St. Louis while supporting a protest against WashU’s ties to the war on Gaza.

Video from @KallieECox pic.twitter.com/rkUYC9b5Qx — Dr. Jill Stein🌻 (@DrJillStein) April 28, 2024

وقد وصل عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي تهز الجامعات الأميركية ضد العدوان على غزة إلى أكثر من 600 طالب منذ بداية تلك الاحتجاجات التي امتدت إلى الساحات الجامعية بدول أخرى مثل كندا وفرنسا وأستراليا وإيطاليا.

ويواصل طلاب من جامعة كولومبيا -التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات- في مدينة نيويورك اعتصامهم لدعم الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف الإبادة في غزة.

وفي العاصمة الأميركية، شهد الاعتصام الطلابي المفتوح في جامعة جورج واشنطن مشاركة واسعة مع انضمام 7 جامعات أخرى إليه من واشنطن وفرجينيا وميريلاند.

مظاهرات في سيدني

وفي أستراليا، تظاهر المئات صباح اليوم الأحد، في مدينة سيدني رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة، وللمطالبة بوقف الإبادة الجماعية بالقطاع، حسبما أظهرت مشاهد نشرتها صفحات داعمة لفلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

Seriously large crowd today pic.twitter.com/1n9I2IM2BO — 💛🐨 Suzie Gold 💛🐨 (@GoldSuzie) April 28, 2024

واحتشد المتظاهرون في هايد بارك بالمدينة، حيث ألقى نشطاء كلمات وهتافات داعمة تطالب بالحرية لفلسطين ووقف تسليح إسرائيل وإنقاذ أطفال غزة من الموت، كما رفعوا أعلام فلسطين.

وانطلق المتظاهرون من هايد بارك في مسيرة جابت عددا من شوارع مدينة سيدني.