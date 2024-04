شاهد.. اعتقالات جماعية للمحتجين بجامعة واشنطن وتوقيف مرشحة رئاسية سابقة

قالت صحف أميركية إن الشرطة اعتقلت عشرات من المحتجين الرافضين للحرب على غزة، بعدما حاولوا إقامة اعتصام في حرم جامعة واشنطن بمدينة سانت لويس في ولاية ميزوري.

وأظهرت مشاهد نشرها صحفيون ونشطاء، مشاهد تظهر اعتقال الشرطة الأميركية محتجين في مخيم مناهض للحرب الإسرائيلية على غزة أقيم بجامعة واشنطن، وذلك بعد مطالبتهم إدارة الجامعة بوقف استثماراتها مع شركة بوينغ لدعم إسرائيل بالأسلحة.

وبيّنت المشاهد تعامل الشرطة مع المحتجين ومحاولة فض المخيم بالقوة واعتقال عدد كبير منهم، بالإضافة إلى اعتقال المرشحة الرئاسية الأميركية السابقة عن حزب الخضر جيل ستاين أثناء دعمها للاحتجاج.

Now, as @erjlee documents, mass arrests have begun by campus and local police. Stay tuned to @stlpublicradio for more soon. pic.twitter.com/kmt2UQb4XZ

Hundreds showed up to protest @WashU 's ties to @Boeing amid the war in Gaza today.

وأعلنت شرطة سانت لويس في بيان لها، عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن أفرادها تمركزوا في حديقة فورست بالمدينة لضمان سلامة المتظاهرين الذين يعبرون عن حقهم بالاحتجاج السلمي دون إجراء أي اعتقالات خلال المظاهرة داخل الحديقة.

وأضافت شرطة سانت لويس أن الاحتجاج انتقل إلى حرم جامعة واشنطن، موضحة أن ضباط القسم كانوا حاضرين في الاحتجاج في الحرم الجامعي بناء على طلب قسم شرطة جامعة واشنطن، دون أن يتم القبض على أي متظاهرين من قبل ضباط القسم حسب قولها.

BREAKING: Jill Stein and her Campaign Manager and Deputy Campaign Manager, Jason Call and Kelly Merrill-Cayer, have been arrested at Washington University in St. Louis while supporting a protest against WashU’s ties to the war on Gaza.

Video from @KallieECox pic.twitter.com/rkUYC9b5Qx

— Dr. Jill Stein🌻 (@DrJillStein) April 28, 2024