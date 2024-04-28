شاهد.. إيران تكشف عن أحدث مسيّراتها

نشرت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم الأحد مقطع فيديو لطائرة مسيّرة هجومية جديدة مشابهة لمسيرة "لانسيت" الروسية التي تستخدمها موسكو في عملياتها العسكرية بأوكرانيا.

وقالت الوكالة إن المسيرة الجديدة مصممة للتحليق فوق الأهداف والانفجار، وتندرج ضمن فئة "الأسلحة المتجولة" ذات الاستخدام الكبير في العمليات البرية.

وأضافت تسنيم أن هذا النوع من المسيرات يطلق نحو الهدف بواسطة أنظمة بصرية وحرارية، ومن خلال القيام بدوريات في السماء ترصد الهدف المطلوب ثم تدمره.

وأشارت الوكالة إلى أن تصميم هذه المسيرة طبقا لمواصفات "لانسيت" الروسية يشمل مدة طيران تتراوح بين 30 و60 دقيقة، وشحنة تفجيرية بين 3 و6 كغ، ومدى 40 كلم.

وتؤكد إيران باستمرار أنها حققت تقدما كبيرا في إنتاج الطائرات المسيّرة في السنوات الأخيرة، مما استدعى تشديد العقوبات الغربية عليها خاصة بعد الهجوم الكبير الذي شنته على إسرائيل منتصف أبريل/نيسان الجاري.

وكانت إيران أطلقت أكثر من 350 طائرة مسيّرة وصاروخا في اتجاه إسرائيل، واعترضت إسرائيل ودول حليفة لها معظم الصواريخ والمسيّرات.

وجاء الهجوم ردا على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/نيسان الجاري، مما أسفر عن مقتل 7 عناصر في الحرس الثوري الإيراني بينهم ضابطان كبيران.