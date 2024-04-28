روسيا تعترض سرب مسيّرات وتنديد أوكراني بقصف أنابيب الغاز

أكدت السلطات الروسية اليوم الأحد أنها اعترضت سربا من المسيّرات الأوكرانية في مناطق عدة قرب الحدود غرب البلاد، في حين شجب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في بلاده.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشر عبر تلغرام إن دفاعاتها الجوية "اعترضت ودمرت 17 مسيّرة أوكرانية"، مشيرة إلى أن 9 منها اعتٌرضت فوق منطقة بريانسك الحدودية بين البلدين.

وذكرت الوزارة أن المناطق الروسية التي كانت مستهدفة هي "كورسك" حيث أسقطت 3 مسيّرات، وبيلغورود، وكالوغا.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على الأراضي الروسية في الأشهر الأخيرة مستهدفة منشآت للطاقة. وتوعدت بنقل القتال والمعارك إلى داخل روسيا، ردا على القصف الروسي الكثيف لأراضيها.

زيلينسكي يشجب

في سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات الروسية على منظومة عبور الغاز في بلاده.

وقال زيلينسكي -في رسالة مسائية عبر الفيديو تم بثها في كييف أمس السبت- إن البنية التحتية لنقل الغاز عبر أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي تعرضت لهجوم.

يشار إلى أنه رغم الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من عامين، لا يزال الغاز الروسي يتدفق عبر أوكرانيا، وإن كان بكميات أقل.

وكانت شركة الغاز الأوكرانية الوطنية "نافتوغاز" اشتكت في السابق من الهجمات الروسية على شبكة الأنابيب.

وأعلنت الشركة مؤخرا أنها لن تستمر في نقل الغاز الروسي اعتبارا من عام 2025، علما أن العقد الحالي مع شركة الغاز الروسية الوطنية "غازبروم" ينتهي بحلول نهاية العام الجاري.

وهاجمت روسيا مجددا أوكرانيا بالصواريخ في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، مستهدفة على وجه التحديد منشآت طاقة. وتضررت 4 محطات للطاقة الحرارية، وفقا لشركة الطاقة الأوكرانية.

وفي أعقاب الغارات الجوية، طالب زيلينسكي مجددا الدول الغربية بتزويد بلاده بالمزيد من صواريخ الدفاع الجوي. وفي خطابه بالفيديو، أوضح أن روسيا وسعت نطاق هجماتها، وهو ما جعل من عمل الدفاع الجوي الأوكراني الآن أكثر صعوبة.

وكانت روسيا قد بررت سابقا القصف الكثيف على منشآت الطاقة الأوكرانية بالقول إن كييف تهاجم أيضا البنية التحتية الروسية باستخدام المسيرات.