حزب الله يقصف مستوطنة ميرون ومحيطها بوابل من الصواريخ

أطلق حزب الله اللبناني عشرات صواريخ الكاتيوشا على منطقة ميرون في الجليل الأعلى، ليل السبت، في أعقاب قصف إسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه "قصفوا بعشرات صواريخ الكاتيوشا مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة".

وأضاف أن القصف جاء "ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين".

وقال مراسل الجزيرة إن حوالي 30 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وأضاف أن إسرائيل شنت على الفور 6 غارات على بلدتي مارون الراس وطير حرفا جنوبي لبنان.

تغطية صحفية: لحظة سقوط صواريخ في محيط جبل الجرمق حيث تقع قاعدة "ميرون" العسكرية. pic.twitter.com/gTdN9vLxdL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 27, 2024

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن انفجارات عنيفة دوّت في منطقة ميرون بعد دقائق من تفعيل صفارات الإنذار.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها منصات إسرائيلية، اعتراضات جوية، وسقوط صواريخ في منطقة ميرون.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات رصدت إطلاق قرابة 25 صاروخا من جنوب لبنان على منطقة ميرون، وتم اعتراض بعضها بينما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.‌‌

وفي وقت سابق السبت، قالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في بلدة صربين بقضاء صور جنوبي البلاد، مما أدى إلى إصابة 9 مدنيين، أحدهم إصابته حرجة.

كما ذكرت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ فجر السبت غارتين على بلدتي كفر شوبا وشبعا في قضاء حاصبيا، مما أدى إلى مقتل مدني وتدمير منزلين ووقوع أضرار كبيرة.

ودخل حزب الله في مواجهة مع إسرائيل في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

واضطرت سلطات الاحتلال لإجلاء عشرات آلاف الإسرائيليين من المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود مع لبنان.