أخبار

حزب الله يقصف مستوطنة ميرون ومحيطها بوابل من الصواريخ

قوات إسرائيلية في مستوطنة ميرون بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان (غيتي-أرشيف)
28/4/2024

أطلق حزب الله اللبناني عشرات صواريخ الكاتيوشا على منطقة ميرون في الجليل الأعلى، ليل السبت، في أعقاب قصف إسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه "قصفوا بعشرات صواريخ الكاتيوشا مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة".

وأضاف أن القصف جاء "ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين".

وقال مراسل الجزيرة إن حوالي 30 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وأضاف أن إسرائيل شنت على الفور 6 غارات على بلدتي مارون الراس وطير حرفا جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن انفجارات عنيفة دوّت في منطقة ميرون بعد دقائق من تفعيل صفارات الإنذار.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها منصات إسرائيلية، اعتراضات جوية، وسقوط صواريخ في منطقة ميرون.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات رصدت إطلاق قرابة 25 صاروخا من جنوب لبنان على منطقة ميرون، وتم اعتراض بعضها بينما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.‌‌

أنقاض منزل دمره القصف الإسرائيلي على بلدة شبعا جنوبي لبنان (الفرنسية)

وفي وقت سابق السبت، قالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في بلدة صربين بقضاء صور جنوبي البلاد، مما أدى إلى إصابة 9 مدنيين، أحدهم إصابته حرجة.

كما ذكرت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ فجر السبت غارتين على بلدتي كفر شوبا وشبعا في قضاء حاصبيا، مما أدى إلى مقتل مدني وتدمير منزلين ووقوع أضرار كبيرة.

ودخل حزب الله في مواجهة مع إسرائيل في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

واضطرت سلطات الاحتلال لإجلاء عشرات آلاف الإسرائيليين من المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود مع لبنان.

المصدر : الجزيرة + وكالات