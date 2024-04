كيف تفاعل مغردون مع صورة اعتقال الشرطة الأميركية تمثال الحرية؟

تصدرت صورة -تظهر اعتقال الشرطة الأميركية فتاة كانت تتظاهر ضد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة من حرم جامعة تكساس- منصات التواصل الأميركية والعربية. فما قصتها ولماذا أصبحت الفتاة دون غيرها أيقونة نضالية بين رواد العالم الافتراضي؟

ففي الـ24 أبريل/نيسان الجاري، اعتقلت الشرطة الأميركية فتاة كانت من ضمن من احتجوا ضد الإبادة الإسرائيلية لأهالي غزة ودعما لطلاب جامعة كولومبيا.

UT/DPS arresting protesting students. DPS confirms at least 4 arrests so far, students not going anywhere soon. pic.twitter.com/r77xHDegMa

— Ryan Chandler (@RyanChandlerTV) April 24, 2024