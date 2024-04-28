كيف تفاعل مغردون مع صورة اعتقال الشرطة الأميركية تمثال الحرية؟

تصدرت صورة -تظهر اعتقال الشرطة الأميركية فتاة كانت تتظاهر ضد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة من حرم جامعة تكساس- منصات التواصل الأميركية والعربية. فما قصتها ولماذا أصبحت الفتاة دون غيرها أيقونة نضالية بين رواد العالم الافتراضي؟

ففي الـ24 أبريل/نيسان الجاري، اعتقلت الشرطة الأميركية فتاة كانت من ضمن من احتجوا ضد الإبادة الإسرائيلية لأهالي غزة ودعما لطلاب جامعة كولومبيا.

UT/DPS arresting protesting students. DPS confirms at least 4 arrests so far, students not going anywhere soon. pic.twitter.com/r77xHDegMa — Ryan Chandler (@RyanChandlerTV) April 24, 2024

وقد قام رسام برسم لحظة اعتقال الشرطة للفتاة وألبسها التاج الذي يعلو رأس تمثال الحرية والدموع تنهار من عينيها ونظراتها التي تعبر عن ألمها لاعتقالها.

The real Statue of Liberty in America

تمثال الحريه الحقيقي في امريكاء pic.twitter.com/B9JWEpLLXr — Bashir alhuti (@Bashir50856995) April 27, 2024

وبدأ المغردون بالتفاعل مع الصورة الأصل والصورة التي رسمت للفتاة وصور أخرى لها وبجانبها تمثال الحرية وهو "يبكي على ضياع الديمقراطية والحرية في بلد لطالما تغنى بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير" على حد قولهم.

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تمثال الحرية الجديد في الولايات المتحدة

🔴 واحدة من أهم ما تتباهى به الولايات المتحدة كانت حرية التعبير الشكلية. وقد تم تخفيفها باستمرار منذ عام 2016. قد يكون عام 2024 نقطة انعطاف للتعديل الأول وأساسه الأساسي. #تمرد_طلاب_امريك pic.twitter.com/K0SzA65qH7 — sherry𓂆🤍 (@Sherrychan56) April 28, 2024

وتساءل مغردون: كيف أصبح تمثال الحرية اليوم في أميركا؟ ليجيبوا: أصبح مكبل اليدين وإلى الخلف، مشيرين إلى أن "دستور الولايات المتحدة الأميركية يُداس اليوم" بسبب الدفاع عن الإسرائيليين المجرمين، قتلة الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين.

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تمثال الحرية الجديد في الولايات المتحدة

🔴 واحدة من أهم ما تتباهى به الولايات المتحدة كانت حرية التعبير الشكلية. وقد تم تخفيفها باستمرار منذ عام 2016. قد يكون عام 2024 نقطة انعطاف للتعديل الأول وأساسه الأساسي. pic.twitter.com/OgrnjlCIuH — 7 October ، 🇵🇸 (@abwhydr434127) April 27, 2024

وعلق مغردون آخرون على اللقطة بالقول إن هذه الصورة من أكثر الصور تعبيراً لما يجري من حملة قمع غير مسبوقة في الجامعات الأميركية والتي انتفضت بقوة للتعبير عن غضبها من دعم الحكومة للاحتلال الإسرائيلي بالسلاح والمال.

هذه أكثر الصور تعبيراً لما يجري من حملة قمع غير مسبوقة في الجامعات الأمريكية التى انتفضت بقوة للتعبر عن غضبها من دعم الحكومة الأمريكية للكيان الصهيوني بالسلاح والمال. هذا المال الذى يُقتطع من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ويذهب لدعم المجازر في غزة، بدلا من أن يذهب للإنفاق على… pic.twitter.com/77gzB8WAlh — Suhail Al-Darraj | سهيل الدراج (@suhaildarraj) April 28, 2024

وأشار مدونون إلى أن الصورة تقول إن الحرية الأميركية المتمثلة في "تمثال الحرية" تم القضاء عليها، وعلى حرية الكلمة، وعلى الديمقراطية المزعومة.. وأضافوا أن "طوفان الأقصى قد بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن لا أحد يعلم يقيناً أين سيتوقف هذا الطوفان أو هذا الزلزال" بحسب وصف أحدهم.

وعلق ناشطون على الصورة ساخرين من أن الشرطة الأميركية تعتقل تمثال الحرية لتضامنه مع غزة، ومن أجل إرضاء اللوبي الإسرائيلي.

الشرطة الأمريكية تعتقل تمثال الحرية لتضامنه مع #غزة pic.twitter.com/Dp765SP2uU — أحمد بن عيسى اليماني 𐩱𐩢𐩣𐩵 𐩨𐩬 𐩲𐩺𐩯𐩱 (@AjjSii) April 28, 2024

يُذكر أن تمثال الحرية عمل فني يعتبر هدية قدمها الشعب الفرنسي إلى الولايات المتحدة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 1886 تذكارا لتوثيق الصداقة بين البلدين بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الأميركية (1775-1783).