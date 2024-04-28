نائب وزير الخارجية الروسي يزور السودان

ينتظر أن يصل اليوم الأحد إلى السودان ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، على رأس وفد كبير في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الروسي خلال الزيارة برئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى جانب لقاءات بوزير الخارجية حسين عوض ووزير المعادن محمد بشير نمو، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء السودان (سونا)، تهدف الزيارة "لتطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات عبر تفعيل التشاور والتنسيق بين البلدين ثنائيا وفي المنابر الإقليمية والدولية".

يذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي أجرى مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، وقال لافروف إن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق ومستعدة للمساعدة في وقف الاعتداءات وتسوية النزاع وتهيئة الظروف لتطبيع الأوضاع.

وأشار لافروف إلى استمرار عمل سفارة بلاده في الخرطوم، موضحا أن موسكو تحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف المعنية.

واعتبر لافروف أن الأزمة السودانية شأن داخلي سوداني وحلها بيد السودانيين، وأن روسيا مستعدة لدعم الشعب السوداني متى ما طلب منها ذلك، مضيفا أن موسكو تقف مع الشعب السوداني ومؤسساته الشرعية القائمة.