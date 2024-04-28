الاحتلال يوسع حملته شمالي الضفة ويحتجز جثماني شهيدين

وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة المداهمات والاعتقالات بمدن وبلدات شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما واصلت احتجاز جثماني شهيدين سقطا أمس السبت في اشتباكات بمدينة جنين.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "علار" شمالي طولكرم شمالي الضفة الغربية، وسيّرت دورياتِها في مناطق عدة داخل البلدة.

وأضاف أنها نفذت حملة دهم واسعة لعدد من المنازل اعتقل خلالها أربعة فلسطينيين. كما عبثت بمحتويات هذه المنازل وخربت ما فيها، قبل أن تنسحب من البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم "عقبِة جبر" بمدينة أريحا شرقي الضفة، ودهمت عدة منازل فيه وعبثت بمحتوياتها وفتشتها، قبل أن تعتقل أحد المواطنين الفلسطينيين وتنسحب من المخيم.

وفي نابلس شمالي الضفة أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز الطور وصولا إلى شارع حطين ومحيط البلدة القديمة، وفقا لما أوردته منصات إخبارية فلسطينية.

وفي رام الله، قال مراسل الجزيرة إن قوات من الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين غربي المدينة، كما اقتحمت مدينة دورا جنوب الخليل قبل أن تنسحب منهما.

جنازة رمزية

وفي جنين أقصى شمال الضفة، نظم الأهالي وعدد من المقاومين الفلسطينيين، جنازة رمزية للشهيدين مصطفى عابد وأحمد شواهنة، اللذين سقطا برصاص قوات الاحتلال فجر أمس السبت، خلال اشتباك مسلح على حاجز سالم العسكري غرب المدينة.

تغطية صحفية: جنازة رمزية للشابين مصطفى عابد وأحمد شواهنة، اللذين ارتقيا خلال اشتباك مسلح بمحيط حاجز سالم غرب جنين، واحتجز الاحتلال جثمانيهما، فجر اليوم. pic.twitter.com/QY3OH6p0rF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 27, 2024

وكان مراسل الجزيرة أفاد أمس باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 2 آخرين برصاص الاحتلال خلال اشتباك مسلح في نفس المنطقة، كما أكد جيش الاحتلال قتل فلسطينيين اثنين بعد رصد خلية أطلقت النار على الحاجز العسكري. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال احتجزت جثماني الشهيدين.

بدوره، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في المنطقة نفسها ونقلِهما إلى مستشفى جنين الحكومي. وكانت كتيبة "جنين/كفر دان" التابعة لسرايا القدس قد أعلنت استهدافها لمعسكر سالم بالرصاص وأن عناصرها أوقعوا إصابات محققة في صفوف جيش الاحتلال.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس حصيلة جديدة لعدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدة ارتفاعها إلى 491 بينهم 132 طفلا.

وأوضحت الوزارة أن من بين الشهداء 5 نساء، و5 مسنين، فضلا عن 10 أسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكد بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8480.