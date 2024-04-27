الخارجية الأميركية تدين الهجوم الذي استهدف حقل الغاز بكردستان العراق

أدانت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، الهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز بقضاء جمجمال في محافظة السليمانية في كردستان العراق.

وأكد المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في بيان، دعم بلاده للعراق وإقليم كردستان وحماية الاستقرار والسيادة، معتبرا أن الهجوم يعتبر انتهاكا للسيادة العراقية، مطالبا السلطات بالتحقيق وتقديم المهاجمين إلى العدالة.

وندد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في منشور اليوم السبت، على منصة إكس بالهجوم الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وانقطاع الطاقة.

كما ندد رئيس كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني، بالهجوم على حقل كورمور، مؤكدا أن "هذه الهجمات تعرّض سلام البلاد واستقرارها للخطر".

وبدورها، أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أيضا الهجوم على حقل الغاز في كورمور، وأعربت عن ترحيبها بالتحقيق لتحديد هوية المهاجمين وتقديمهم للعدالة على منصة "إكس".

وفي حوالي الساعة 18.45 مساء الجمعة (15.45 بتوقيت غرينتش) تعرّض حقل كورمور للغاز لقصف، وهو حقل كبير تديره شركة دانة للغاز.

وأسفر القصف عن مقتل 4 عمال يمنيين وأضرار بالغة بالحقل مما سيؤثر على الكهرباء، حسبما أعلنت سلطات الإقليم.

وأوضح قائم مقام قضاء جمجمال، رمك رمضان، أن القصف استهدف مكانا لتخزين مواد بترولية، مشيرا إلى أنه سبق وتعرض لقصف "قبل شهرين بواسطة صواريخ كاتيوشا".

وأضاف رمضان أنه يجب وقف هذه الهجمات المتكررة، داعيا الحكومة الاتحادية في العراق إلى العثور على مرتكبي هذا العمل الإرهابي، وتقديمهم للعدالة، ومنع تكرار هذه الأعمال.

ويقع حقل كورمور للغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية، في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.