مقتل بلوغر عراقية شهيرة بالرصاص في بغداد

أعلن مسؤولان أمنيّان أن بلوغر عراقية شهيرة على منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، تُدعى أم فهد، قُتلت مساء أمس الجمعة بالرصاص بينما كانت داخل سيارة أمام منزلها في العاصمة بغداد.

وذكر مسؤولان أمنيان لوكالة الصحافة الفرنسية، طلبا عدم ذكر اسميهما، أن الشابة العراقية التي كانت داخل سيارة، قتلت برصاص مجهول كان يستقل دراجة نارية، أمام منزلها في وسط بغداد.

واكتسبت "أمّ فهد"، التي يُتابعها عشرات الآلاف من مستخدمي تطبيقَي تيك توك وإنستغرام، شهرة من خلال نشرها فيديوهات وهي ترقص على موسيقى عراقيّة.

و فبراير/شباط 2023، حكمت محكمة عراقيّة على "أمّ فهد" بالسجن 6 أشهر، لإقدامها على "نشر أفلام وفيديوهات عدّة تتضمن أقوالا فاحشة ومُخلة بالحياء والآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وسبق لوزارة الداخليّة أن أعلنت تشكيل لجنة مكلّفة برصد "المحتويات البذيئة والهابطة" على مواقع التواصل والتي "يُسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد" في المجتمع العراقي الذي لا يزال محافظا إلى حدّ بعيد. وأنشِئت منصّة ليتمكّن مستخدمو الإنترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.

وحُكم بالسجن على كثير من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أجبروا على الاعتذار عن محتويات نشروها عبر الإنترنت، وهي في بعض الأحيان لم تكن سوى مقاطع فيديو فكاهيّة أو ساخرة.

يشار إلى أن العراق شهد في السنوات الماضية اغتيالات طالت نساء مشهورات أخريات، من بينهن عارضة الأزياء تارا فارس، وخبيرتا التجميل رشا الحسن ورفيف الياسري، وسعاد العلي إحدى الناشطات في المجتمع المدني.