طلاب بأكسفورد يحتجون على استضافة بيلوسي ويقاطعون كلمتها

تظاهر طلاب بجامعة أكسفورد البريطانية احتجاجا على استضافة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، المعروفة بدعمها لإسرائيل.

ونظم العشرات من طلاب الجامعة العريقة وقفة احتجاجية خارج القاعة، التي كانت تلقي فيها بيلوسي كلمتها، ورددوا شعارات رافضة لوجودها، وأخرى داعمة لفلسطين.

فيما قاطع أحد الطلاب كلمة رئيسة مجلس النواب السابقة ورفع علم فلسطين أمامها قبل أن تعتقله الشرطة، وفق ما أورد حساب بريطانيا بالعربي.

طلاب جامعة أكسفورد البريطانية العريقة يحيطون بقاعة Oxford Yonion بالجامعة رفضًا لاستضافة الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي والداعمة لإسرائيل نانسي بيلوسي .. والشرطة تعتقل طالبًا قاطع خطاب المتحدثة الأمريكية في الجامعة pic.twitter.com/lgJclEQuQh — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) April 26, 2024

ويأتي الاحتجاج الطلابي في أكسفورد ضمن حراك أوسع يجتاح الجامعات الأميركية، وبدأ يتوسع خارجها رفضا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمجازر المرتكبة فيه.

وبيلوسي معروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، حيث اعتبرت خلال شغلها رئاسة مجلس النواب الأميركي أن إقامة دولة إسرائيل "أعظم إنجاز سياسي في القرن الـ20″، معربة عن اعتزازها العميق "بأن أميركا هي أقدم حليف لإسرائيل".

ومثل معظم الديمقراطيين، أعربت بيلوسي في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة عن دعمها القوي لتل أبيب في ردها على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

كما أكدت، في تصريحات لها قبل أيام، أن واشنطن "ملتزمة" بأمن إسرائيل من كافة النواحي، لكنها قالت مؤخرا إنها لا توافق على الأساليب التي يطبقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، وقد خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".