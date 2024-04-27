أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، السبت، أنها رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة في أقل من 3 ساعات، مشيرة إلى أن 12 طائرة عبرت الخط الفاصل ​​بمضيق تايوان، وذلك بعد يوم من اختتام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة للصين.

وأضافت أن تلك الطائرات الـ12 عبرت الخط الأوسط ودخلت منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي من جهة شمال تايوان ووسطها، مشيرة إلى أن الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة انضمت إلى سفن البحرية الصينية في إطار "دورية قتالية مشتركة".

وتسجل هذه الخروقات قبل أقل من شهر من تنصيب رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي في 20 مايو/أيار، والذي تعتبره الصين انفصاليا خطرا.

ويمثّل الخط الأوسط حدودا غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين. وحُدد هذا الخط خلال الحرب الباردة في محاولة للفصل بين الجانبين المتخاصمين وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد بالسيطرة عليها ولو بالقوة.

وتصاعد التوتر بين بكين وتايبيه منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ وين في 2016 وهي التي تعتبر تايوان "مستقلة أساسا" بحكم الأمر الواقع، ما يشكل خطا أحمر بالنسبة لبكين.

ومن غير المرجح أن يؤدي تولي لاي تشينغ-تي، نائب الرئيسة المنتهية ولايتها، السلطة إلى تهدئة التوتر، إذ يؤيد على غرارها اعتماد نهج حازم حيال بكين التي حذرت من أن انتخابه سيؤدي إلى "الحرب".

وتتزامن هذه الطلعات الجوية الصينية مع تدريبات عسكرية مشتركة سنوية تجريها الولايات المتحدة والفلبين في الأجزاء الشمالية والغربية من الأرخبيل، قرب مواقع متنازع عليها في بحر جنوب الصين وتايوان.

وتعتبر الولايات المتحدة أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.