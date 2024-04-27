الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط بريطانية وإسقاط مسيّرة أميركية

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) باليمن، في وقت متأخر من مساء الجمعة، استهداف سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر، وإسقاط مسيرة أميركية، ردا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في خطاب مصور، إن الجماعة استهدفت سفينة النفط البريطانية "أندروميدا ستار" في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر.

وقبل ساعات، أفادت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري بأن سفينة أُصيبت بأضرار إثر تعرّضها لهجومين متتاليين على بُعد 14 ميلا بحريا نحو جنوب غرب المخا باليمن.

وقالت الوكالة، التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إنه "خلال الهجوم الأول شهدت السفينة انفجارا على مسافة قريبة منها، وقد شعر به الطاقم. بعد ذلك، حصل الهجوم الثاني على السفينة بما يُعتقد أنهما صاروخان، ما تسبب بأضرار في السفينة"، ولم تعطِ الوكالة أي معلومات بشأن سلامة الطاقم.

إسقاط مسيّرة أميركية

في سياق متصل، قال سريع إن "قوات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط طائرة أميركية نوع "إم.كيو9″ (MQ9) في أجواء محافظة صعدة (شمالا)، وتم استهدافها أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية بصاروخ مناسب".

وثمّن المتحدث ما وصفه بـ"الدعم الشعبي الكبير لعمليات القوات المسلحة ضد العدو الإسرائيلي، وضد العدوان الأميركي البريطاني المساند له في البحر".

وأكد استمرار قواتهم في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية "حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في غزة"، وفق قوله.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية

والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، وقد خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".