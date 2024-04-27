استشهاد مقاوميْن وارتفاع عدد المعتقلين في الضفة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباك مسلح وقع بالقرب من معسكر وحاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال احتجزت جثماني الشهيدين، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في المنطقة نفسها، ونقلهما إلى مستشفى جنين الحكومي.

وكانت كتيبة جنين- كفر دان التابعة لسرايا القدس قد أعلنت استهدافها معسكر سالم بالرصاص، وأن عناصرها أوقعوا إصابات محققة في صفوف جيش الاحتلال.

وفي بيان نشره بحسابه على منصة إكس قال الجيش الإسرائيلي إن جنود الوحدة 636 المنتشرة شمالي الضفة الغربية رصدوا الليلة الماضية عددا من الفلسطينيين وصلوا في سيارة، وأطلقوا النار على موقع سالم العسكري غربي جنين.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن فلسطينيا ثالثا فر من المكان بعد إصابته، دون مزيد من التفاصيل.

وقد أقام أهالي قرية كفر دان جنازة رمزية للشهيدين مصطفى عابد وأحمد شواهنة اللذين استشهدا خلال اشتباك مسلح في محيط حاجز سالم غرب جنين، واحتجز الاحتلال جثمانيهما.

من جهته، قال أبو نيسان -وهو قائد محلي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن عابد "ليس الشهيد الأول، ولن يكون الأخير، نحن كلنا شهداء".

وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة إلى 491 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 7900 جريح، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

◾صـور من الجنازة الرمزية للـشـهـيـديـن " مصطفى عابد و أحمد شواهنة " من بلدة كفرذان ، والذين ارتقوا باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال عند حاجز سالم غربي جنين pic.twitter.com/jcEfvkQ1N6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 27, 2024

اقتحامات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم السبت اقتحامات عدة لمدن وقرى في الضفة الغربية، ووقعت صدامات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال المقتحمة، كما اعتقلت تلك القوات عددا من المدنيين الفلسطينيين.

ففي طولكرم، اقتحمت آليات الاحتلال المدينة وتجولت في شوارعها وداهمت محال تجارية، واعتقلت شابين اثنين بعد اقتحام منزليهما.

في المقابل، استهدف المقاومون الفلسطينيون قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحامها المدينة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي حجة وكفر قدوم شرق قلقيلية.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدة صوريف واستولت على مركبتين في بلدة السموع بعدما اقتحمتها وتجولت في عدد من أحيائها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، واستهدفها الشبان بالعبوات الناسفة محلية الصنع، واشتعلت النيران في حقول الفلسطينيين بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز في بلدة جيوس شمال قلقيلية.

اعتقالات

ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8480، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت وأمس 20 فلسطينيا، بينهم سيدة وأطفال، وذلك وفقا لبيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وقال البيان إن الاعتقالات رافقتها عمليات تنكيل واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين ومصادرة المركبات.

ولفت إلى أن الأرقام المذكورة تشمل جميع حالات الاعتقال، من بينهم الذين أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

وبشأن أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا في الفترة ذاتها، ذكرت جمعية واعد للأسرى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة بشأن عدد معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكافة المواطنين الذين تم اعتقالهم جرى تحويلهم إلى أماكن احتجاز سرية في معسكرات اعتقال سيئة الظروف.

هجمات المستوطنين

وفي إطار هجمات المستوطنين التي تتم بحماية جيش الاحتلال شن مستوطنون إسرائيليون هجمات عدة استهدفت مزارعين وتجمعات سكنية فلسطينية في الضفة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ووكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، نُفذت هجمات المستوطنين في الأغوار والخليل وبيت لحم، فقد اقتحم المستوطنون مساكن وخيام المواطنين في منطقة الأغوار وأتلفوا محتوياتها واعتدوا على رعاة الأغنام بالمنطقة.

كما هاجم مستوطنون مسلحون عددا من المزارعين الفلسطينيين داخل حقولهم في بلدة نحالين غربي بيت لحم لإجبارهم على مغادرتها.

وهاجم عشرات من المستوطنين فلسطينيين في منطقة بانياس شمال شرق البلدة وهددوهم بالقتل إذا لم يغادروا المنطقة، ثم تدخل الجيش الإسرائيلي للطلب من المزارعين مغادرة أراضيهم بذريعة أنه لا يستطيع حمايتهم من المستوطنين.

وفي بيت لحم، تم الهجوم على مزارعين في بلدة تقوع بعد انتهائهم من حصد كميات من محصول القمح في أراضي وادي الأبيض، واستولى عليها المستوطنون عليها بقوة السلاح.

واعتدى المستوطنون بالضرب على شاب أثناء رعيه الأغنام في منطقة وادي ماعين بمسافر يطا في الخليل، مما أدى إلى إصابته برضوض.