"إكس" تعلّق حساب حفيد مانديلا بعد تصريحات مؤيدة لأسطول الحرية

علّقت منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، حساب نوكسي زويليفليل مانديلا، حفيد رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، بعد تصريحاته الداعمة لـ"أسطول الحرية الدولي" المقرر إبحاره من تركيا خلال أيام، لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وكان مانديلا قد وصل إلى إسطنبول بداية الأسبوع لحضور المؤتمر الخامس لمنتدى القدس البرلماني الدولي، ولدعم الاستعدادات لأسطول الحرية الدولي في إسطنبول.

وحضر مانديلا المؤتمر الصحفي لأسطول الحرية الدولي المتشكل من منظمات غير حكومية من 12 دولة الأسبوع الماضي، قبل أن يعبر عن دعمه للأسطول ولكسر الحصار عن غزة، وذلك عبر عدة منشورات على منصة "إكس".

الجدير بالذكر أن تحالف أسطول الحرية الدولي، يضم عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدني الدولية والناشطين، بينها هيئة الإغاثة الإنسانية "إي ها ها" (IHH) التركية.

محكمة العدل الدولية

وفي تصريح سابق للأناضول، أشار مانديلا قبل يومين إلى أهمية مبادرة "أسطول الحرية الدولي" الذي من المقرر أن ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة انطلاقا من تركيا، وقال إن هذه المبادرة هي تحرك نحو تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص على وجوب السماح للمساعدات الإنسانية بدخول غزة بحرية تامة.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".