إصابة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إثر انقلاب سيارته

أصيب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بجروح في حادث سير وقع اليوم الجمعة بمدينة الرملة قرب موقع عملية طعن.

وقالت هيئة البث الرسمية إن بن غفير أصيب بجروح طفيفة في الحادث، فيما قالت القناة 12 إن الإصابة بين طفيفة ومتوسطة.

ووفقا لهيئة البث، فقد اجتازت سيارة بن غفير الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى لانقلابها.

وتم نقل الوزير الإسرائيلي إلى مستشفى عساف هروفيه قرب تل أبيب لتلقي العلاج.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن إسرائيلية أصيبت بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة، وأكدت مصادر في الإسعاف الإسرائيلي أن منفذ العملية قتل.