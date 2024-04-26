نيويورك تايمز: هذه خريطة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد إسرائيل بجامعات أميركا

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن عدد الطلاب المعتقلين بسبب الاحتجاجات المؤيدة لغزة تجاوز 400 معتقل، مضيفة أن تدخلات الشرطة ضد طلاب جامعة كولومبيا جعل الاحتجاجات تنتشر انتشار النار في الهشيم بالجامعات الأميركية الشهيرة.

ويحتج الطلاب على مجازر إسرائيل المستمرة في غزة بدعم أميركي، وعلى استمرار العلاقات المالية والأكاديمية التي تربط جامعاتهم بإسرائيل وبشركات صنع الأسلحة.

وجردت نيويورك تايمز الجامعات التي انتشرت فيها الاحتجاجات، وتفاصيل الصدام مع الشرطة وأجهزة الأمن، وجاءت على الشكل التالي:

– جامعة كولومبيا بمانهاتن: اعتقال 108 متظاهرين يوم 18 أبريل/نيسان الجاري وتفكيك خيم الاحتجاج.

– جامعة إيموري في أتلانتا: اعتقال أكثر من 28 طالبا، وتفكيك الخيام وتفريق المحتجين.

– جامعة جنوب كاليفورنيا بلوس أنجلوس: اعتقال 93 طالبا، والجامعة تعلن إلغاء حفل التخرج الرئيسي لهذا العام.

– كلية إيمرسون في بوسطن: القبض على 108 طلاب، وتفكيك خيم المحتجين.

– جامعة تكساس في أوستن: القبض على 57 طالبا، والشرطة أطلقت سراح جلهم.

– جامعة إنديانا: اعتقال 33 طالبا نقلوا إلى سجن المقاطعة، وتفكيك مخيمهم بالجامعة.

– جامعة برينستون في نيوجيرسي: اعتقال طلاب، وتفكيك خيم احتجاجهم.

– جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية: ظل الحرم الجامعي مغلقا منذ يوم الاثنين، وازداد الوضع سوءا بعد تدخل الشرطة، التي بادرت باعتقال عدد من الطلاب.

– جامعة مينيسوتا: احتجاز 9 طلاب، وتفكيك مخيم المحتجين.

-جامعة ولاية أوهايو: أقام المحتجون مخيم احتجاج داخل الحرم الجامعي، فتدخلت الشرطة وفككت المخيم واعتقلت عدة متظاهرين.

– جامعة نورث ويسترن في إيفانستون بإيلينوي: احتج أكثر من 200 طالب، وأقاموا مخيما داخل الحرم الجامعي الخميس، ثم ما لبثت الشرطة أن تدخلت واعتقلت بعضهم، وفككت مخيمهم.

– جامعة واشنطن في سانت لويس: تدخلت الشرطة وفككت اعتصاما للطلاب يوم الأربعاء.

– جامعة كونيتيكت: اعتقال طالب واحد على الأقل يوم الخميس.

– جامعة نيويورك في مانهاتن: اعتقال عشرات الطلاب يوم الاثنين.

– جامعة ييل: اعتقال أكثر من 40 طالبا بعد احتجاج المئات من الطلاب ضد مجازر إسرائيل.

– هارفارد بماساشوستس: أقام الغاضبون مخيم احتجاج.

– جامعة براون يف رود آيلاند: احتجاجات طلابية يوم الأربعاء، والسلطات تهدد بعقوبات.

– جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس: أقام الطلاب خيم احتجاج بداخل الحرم الجامعي.

– جامعة كورنيل بنيويورك: إقامة مخيم احتجاج بالحرم الجامعي، ومسؤولو الجامعة يهددون المحتجين بعقوبات في حال استمرار نصب الخيام.

– جامعة جورج واشنطن: أقام الطلاب مخيم احتجاج، وإدارة الجامعة تستنجد بشرطة العاصمة لتفكيك المخيم.

– جامعة بنسلفانيا: احتجاجات طلاب وإعلانهم نيتهم إقامة مخيم اعتصام داخل حرم الجامعة.

– معهد ماساشوستس للتكنولوجيا: محاصرة الشرطة لمخيم الطلبة المحتجين.

وإلى جانب هذه الجامعات البارزة، أكدت نيويورك تايمز أن جامعات ومعاهد وكليات أخرى شهدت احتجاجات طلابية ضد مجازر إسرائيل، ومن بينها المدرسة الجديدة في مانهاتن، جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة ميشيغان، وجامعة كارولينا الشمالية في شارلوت، وجامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل، وجامعة رايس في هيوستن، وجامعة بيتسبرغ، وكلية سوارثمور في بنسلفانيا.

بالإضافة إلى كل من جامعة فلوريدا في غينزفيل، وجامعة ميريلاند في كوليدج بارك، والجامعة الأميركية بواشنطن، وجامعة تكساس في دالاس، وجامعة تكساس في سان أنطونيو، وجامعة نيو مكسيكو، وكذلك جامعة تكساس في أرلينغتون، وجامعة جنوب ماين في بورتلاند، وجامعة بوردو في غرب لافاييت بولاية إنديانا، وجامعة لويولا في شيكاغو، وجامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا.

كما عمت الاحتجاجات جامعة تافتس في ميدفورد، وجامعة ولاية ميشيغان في إيست لانسينغ، وجامعة ديلاوير، وسيتي كوليدج أوف نيويورك في مانهاتن، وجامعة ولاية فلوريدا.