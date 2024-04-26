شاركت الناجية من الهولوكوست الناشطة اليهودية الأميركية ماريون إنغرام (88 عاما) أمس الخميس في تظاهرة دعما لغزة في حديقة جامعة جورج واشنطن، مع استمرار تصاعد الحراك الطلابي الأميركي الداعم لفلسطين.

وقالت إنغرام في المظاهرة إنها تعرف ما يعيشه أطفال قطاع غزة، لأنها اختبرت ذلك في معسكرات النازية، مطالبة بوقف المجازر في القطاع.

وأضافت أن مقتل أكثر من 34 ألف مدني في غزة، جلّهم من الأطفال، يؤكد أن إسرائيل لا تدافع عن نفسها، مشددة على أن لكل فلسطيني الحق في الحياة.

كما شددت إنغرام على أن الولايات المتحدة عليها وقف تمويل ما سمته "المذبحة" في غزة، وعلى إسرائيل أن توقف القصف.

"I am a Holocaust survivor. I experienced as a child every single thing a Gazan child is experiencing on a daily basis. There’s no excuse 4 the slaughter of 15K children. I am proud to be here with you." Amazing Jewish solidarity at encampment at GWU #FreePalestine #Occupy4Gaza pic.twitter.com/m8doLYW0ci — #StopCopCity (@ChuckModi1) April 25, 2024

وأعربت عن فخرها بالطلاب الذين يحتجون دعما لغزة وللمطالبة بوقف التمويل الأميركي لإسرائيل، مشيرة إلى أن حشود الطلاب سيرفعون الصوت المطالب بإنهاء الحرب في العالم.

وانضم إلى التظاهرات طلاب يهود أميركيون وآخرون من أصول وديانات مختلفة، إضافة إلى ناجين من المحرقة منهم ماريون إنغرام.

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، بدأ الطلاب المؤيدون لفلسطين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين والإبادة الجماعية في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

وامتدت لاحقا مظاهرات الطلاب الداعمين لغزة إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وكارولينا الشمالية.