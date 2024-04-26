قصف إسرائيلي مكثف على وسط وجنوب غزة وشكوى من قلة مساعدات الشمال

صعّد الجيش الإسرائيلي قصفه على وسط وجنوب قطاع غزة، في حين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أنه لم يصل شمال القطاع سوى 49 شاحنة خلال أسبوع وهو ما يتنافى مع التصريحات الأميركية والإسرائيلية بزيادة عددها.

فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد مواطنين اثنين وجرح عدد آخر جراء قصف إسرائيلي على منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف بقصف مدفعي شمال مخيمي النصيرات والبريج، كما نسف مربعات سكنية في بلدة المغراقة.

ولاحقا، أعلن الدفاع المدني في غزة إصابة 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لأرض زراعية في مخيم النصيرات.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى تابعا للصليب الأحمر يؤوي نازحين في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

وفي خان يونس جنوبي قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة تؤوي نازحين غربي المدينة.

وفي رفح جنوبا، استشهد صيّاد وأصيب آخر بنيران قوات الاحتلال أثناء عملهما قبالة ساحل المدينة.

وقبل قليل، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الجرادات شرق معبر رفح جنوبي القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 51 فلسطينيا، وإصابة 75 آخرين.

وأضافت الوزارة أن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 34 ألفا و356 شهيدا، ووصل عدد المصابين إلى 77 ألفا و368 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مقابر جماعية

من جهتها، أعلنت نسمة الحلبي منسقة الإعلام بالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان بقطاع غزة انتشال 283 جثة من 3 مقابر جماعية اكتُشفت بالقطاع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مستشفيات الشفاء وناصر وكمال عدوان.

وأوضحت المسؤولة -خلال مؤتمر صحفي- أن 500 شخص ما يزالون مفقودين، ويُخشى أن يكونوا قد قُتلوا على يد قوات الاحتلال ودُفنوا في مقابر جماعية لم تُكتشف بعد.

مساعدات محدودة

من جانب آخر، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الجمعة، أنه لم يصل شمال القطاع سوى 49 شاحنة مساعدات من مجموع 1063 شاحنة دخلت القطاع خلال أسبوع. وأوضح رئيس المكتب سلامة معروف -في بيان- أن 205 شاحنات دخلت عبر معبر رفح، و858 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية.

واعتبر المصدر الإعلامي أن عدد الشاحنات التي تصل إلى قطاع غزة أقل بكثير من احتياجات الفلسطينيين، ولا سيما في الشمال، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولفت إلى أن هذه الأعداد من الشاحنات تتنافى مع التصريحات الأميركية والإسرائيلية التي تتحدث عن زيادة عدد شاحنات المساعدات، وتزعم إدخال 300 شاحنة مساعدات يوميا.

واتهم معروف إسرائيل بممارسة التضييق على إدخال المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد أن هذه الممارسات جرائم تستوجب المحاسبة، وتتعارض مع التدابير التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.

ودعا المسؤول الفلسطيني إلى فتح كافة المعابر الواصلة لقطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن ألف شاحنة يوميا، لتجاوز آثار أزمة الغذاء.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة -ولا سيما محافظتي غزة والشمال- على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وكانت إسرائيل تعهدت -قبل أكثر من 3 أسابيع- بتعزيز وصول المساعدات إلى قطاع غزة، بما في ذلك إعادة فتح معبر بيت حانون (إيريز) والسماح باستخدام ميناء أسدود.

وجاء هذا التعهد بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه طلب من إسرائيل اتخاذ خطوات لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة.