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شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري الأميركية

لحظة اعتقال رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري، خلال قمع الشرطة الأمريكية لاعتصام داعم لغزة يطالب بوقف الحرب.
اعتقال رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري خلال قمع الشرطة الأميركية لاعتصام داعم لغزة (مواقع التواصل)
26/4/2024

اعتقلت الشرطة الأميركية أمس الخميس أساتذة وطلابا من جامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا خلال تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة، وسط اعتداءات وإطلاق رصاص مطاطي وغاز مدمع.

وأظهرت مقاطع فيديو اعتقال الشرطة واعتداءهم على رئيسة قسم الفلسفة نويل مكافي وأستاذة الاقتصاد كارولين فوهلين بجامعة إيموري إثر مشاركتهما في مظاهرة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف الدعم الأميركي لإسرائيل.

وتظهر المشاهد تعامل الشرطة العنيف مع أستاذة الاقتصاد بالجامعة وإلقاءها على الأرض قبل اعتقالها، بينما كانت تخبرهم أنها أستاذة في الجامعة.

كما نشرت منصات محلية مشاهد تظهر محاولة شرطة أتلانتا تفريق الطلاب في جامعة إيموري بالرصاص المطاطي عقب تظاهرهم دعما لفلسطين، وتنديدا بالإبادة الجماعية في غزة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن رجال الشرطة أطلقوا الغاز المدمع والرصاص المطاطي لتفريق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المحتجين بجامعة إيموري.

ومنذ 18 أبريل/نيسان الجاري، يتصاعد الحراك الطلابي الداعم لفلسطين والمندد باستمرار الدعم الأميركي لإسرائيل في الولايات المتحدة بأعقاب استدعاء رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق الشرطة لطلاب أقاموا مخيما بحرم الجامعة للاحتجاج على استمرار الحرب بغزة، واعتقال نحو 100 منهم.

المصدر : الجزيرة