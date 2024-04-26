شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري الأميركية

اعتقلت الشرطة الأميركية أمس الخميس أساتذة وطلابا من جامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا خلال تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة، وسط اعتداءات وإطلاق رصاص مطاطي وغاز مدمع.

وأظهرت مقاطع فيديو اعتقال الشرطة واعتداءهم على رئيسة قسم الفلسفة نويل مكافي وأستاذة الاقتصاد كارولين فوهلين بجامعة إيموري إثر مشاركتهما في مظاهرة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف الدعم الأميركي لإسرائيل.

وتظهر المشاهد تعامل الشرطة العنيف مع أستاذة الاقتصاد بالجامعة وإلقاءها على الأرض قبل اعتقالها، بينما كانت تخبرهم أنها أستاذة في الجامعة.

Here’s @EmoryUniversity economics professor Caroline Fohlin knocked to the ground with her head on the concrete. Her glasses are thrown off. She shouts "I’m a professor" #Gaza #Protesters pic.twitter.com/4HFuDzHEoi — Natasha Barnes (@UICProfWatch) April 25, 2024

كما نشرت منصات محلية مشاهد تظهر محاولة شرطة أتلانتا تفريق الطلاب في جامعة إيموري بالرصاص المطاطي عقب تظاهرهم دعما لفلسطين، وتنديدا بالإبادة الجماعية في غزة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن رجال الشرطة أطلقوا الغاز المدمع والرصاص المطاطي لتفريق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المحتجين بجامعة إيموري.

ومنذ 18 أبريل/نيسان الجاري، يتصاعد الحراك الطلابي الداعم لفلسطين والمندد باستمرار الدعم الأميركي لإسرائيل في الولايات المتحدة بأعقاب استدعاء رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق الشرطة لطلاب أقاموا مخيما بحرم الجامعة للاحتجاج على استمرار الحرب بغزة، واعتقال نحو 100 منهم.