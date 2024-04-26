طالبت أوكرانيا بمزيد من المساعدات العسكرية لصد الهجوم الروسي، في الوقت الذي قصفت فيه موسكو شبكة السكك الحديدية بهدف شل الإمدادات العسكرية لكييف.

فقد طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الجمعة- إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى بلاده لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية، وأضاف أن تعثر التمويل الأميركي ساعد موسكو في المضي في أعمالها العسكرية.

وقال زيلينسكي بداية اجتماع عبر الإنترنت بقيادة الولايات المتحدة بشأن المساعدة في تسليح أوكرانيا "استخدمت الطائرات الروسية أكثر من 9 آلاف قنبلة جوية موجهة ضد أوكرانيا خلال هذا العام، ونحن بحاجة إلى قدرات دفاعية لإسقاط الطائرات المقاتلة كي لا تقترب من مواقعنا وحدودنا".

ومن جانبه أشار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أن الاجتماع سيركز على قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، إنّه أثار مخاوف مع الصين بشأن دعم موسكو، معتبرا أن "الغزو الروسي لأوكرانيا يعتمد على دعم بكين". وقال بلينكن للصحافيين -بعد لقاءاته مع كبار المسؤولين في بكين- إن "روسيا ستواجه صعوبات في مواصلة هجومها على أوكرانيا من دون دعم الصين".

الوضع الميداني

وفي التطورات الميدانية، ذكر مسؤولون محليون أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء قنابل روسية موجهة استهدفت منشأة صناعية ومبنى سكنيا شمال شرق أوكرانيا اليوم. وقال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف إن 3 أطفال وامرأة أصيبوا عندما ضربت قنابل الجزء الأوسط من بلدة ديرهاتشي بالمنطقة.

وأفادت السلطات الإقليمية بانفجار قنبلتين في منشأة صناعية بمنطقة سومي، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وتقع المنطقتان المتجاورتان على الحدود مع روسيا، وتعرضتا لهجمات جوية متكررة منذ أن شنت موسكو حربها الشاملة في فبراير/شباط 2022.

وتصاعدت حدة الهجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع استهداف البنية التحتية المدنية والطاقة.

كما أفاد مسؤول أوكراني أمني كبير لوكالة الصحافة الفرنسية أن روسيا تقصف شبكة السكك الحديدية بهدف شل الإمدادات العسكرية وبينها المساعدة الغربية، وذلك بعد سلسلة ضربات استهدفت السكك الحديدية في أوكرانيا.

وتحظى شبكة السكك الحديدية بأهمية كبيرة في أوكرانيا، فهي تستخدم لنقل الركاب وأيضا لأهداف تجارية وعسكرية، وخصوصا أن حركة الملاحة الجوية متوقفة منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

من جهته، أكد الجيش الروسي أنه قصف قطارا، في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، يحمل أسلحة غربية إلى كييف.