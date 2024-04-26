بايدن يرحب بالمناظرة وترامب يقترح "الليلة في قاعة المحكمة"

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده للمشاركة في مناظرة علنية مع الجمهوري دونالد ترامب الذي سيواجهه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وردا على سؤال من خلال مقابلة -الجمعة- مع المذيع هاورد ستيرن عن استعداده للمشاركة في مناظرة عامة مع سلفه، قال الديمقراطي البالغ 81 عاما والمرشح لولاية ثانية، "يسعدني أن أناقشه. أنا مستعد، في مكان ما. لا أعرف متى".

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها بايدن بوضوح أنه مستعد لمناظرة مع منافسه الجمهوري في إطار حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

من جهته، أعلن دونالد ترامب -الذي رفض من قبل المشاركة في المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري قبل أن يفوز ببطاقة الترشح عن الحزب- استعداده للمشاركة في مناظرة مع جو بايدن "في أي وقت وفي أي مكان".

وقال ترامب عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشيال "أقترح مساء الاثنين، مساء الثلاثاء، أو مساء الأربعاء، خلال تجمع حملتي في ميشيغان".

ثم اقترح دونالد ترامب -الذي يحاكم حاليا في نيويورك في محاكمة تاريخية- إجراء المناظرة "الليلة، في قاعة المحكمة".

منافسة متقاربة

ومن المرجح أن تكون المنافسة الثانية بين ترامب وبايدن متقاربة للغاية. وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في مارس/آذار الماضي أن المرشحين متعادلان إحصائيا في نسبة التأييد من الناخبين المسجلين.

وعقد ترامب وبايدن مناظرتين خلال سباق انتخابات 2020، وأُلغيت مناظرة ثالثة بعدما تأكدت إصابة ترامب بكوفيد-19 ورفض المشاركة في مناظرة افتراضية عن بعد.

وعادة ما تشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية 3 مناظرات في كل مرة.

ويواجه الرئيس الأميركي السابق الناخبين، في ظل محاكمته في 4 قضايا جنائية تتراوح بين الحصول على وثائق سرية للغاية ومحاولة قلب نتائج الانتخابات السابقة التي خسر خلالها أمام الديمقراطي جو بايدن.